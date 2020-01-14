Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля. Послание начнется в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных.
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История посланий президента России Федеральному собранию

ТАСС16:00

Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

РИА Новости16:20

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Вести.Ru13:03

Путин обратится с ежегодным Посланием Федеральному Собранию

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Российская газета12:00

Путин огласит Послание Федеральному Собранию 15 января в Манеже

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Независимая газета12 января в 10:28
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