Политика
РИА НовостиПутин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля. Послание начнется в полдень в Центральном выставочном зале "Манеж" в присутствии около 1300 приглашенных.
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Пока Путин в условиях цейтнота готовит Послание, с альтернативным вариантом уже выступил Зюганов
Независимая газета12 января в 10:28
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Наука
Новая медустановка сохраняет органы живыми в течение недели
Шоу-бизнес
Глеба Панфилова и Инну Чурикову обокрали в аэропорту Мадрида
Пропажу своей сумки Инна Чурикова обнаружила еще в день прилета в Испанию, куда она с семьей отправилась встречать Новый год.
Игры
Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус находится в реанимации
Фотомодель Ксения Пунтус находится в отделении анестезиологии и реанимации, сообщили РИА Новости в московской Боткинской больнице.
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Экономика
Счетная палата: рост грузопотока по СМП может не состояться в срок
Планы правительства России по увеличению грузопотока по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году могут быть не выполнены в срок.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Игры
Новый трейлер Resident Evil 3 Remake
Capcom опубликовала новый трейлер Resident Evil 3 Remake. В ролике показали членов отряда S.T.A.R.S и главного антагониста игры Немезиса.
Общество
Москвичам рассказали, как получить доступ к электронной медкарте
"Периодически бываю в разных городах, и мне было бы удобно, почувствовав недомогание, обратиться в поликлинику за помощью, и получив доступ к своей электронной медицинской карте, увидеть результаты анализов и предоставить эту информацию лечащему врачу", - объясняет Вячеслав Анищенко.
Происшествия
Осужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными.
Общество
Кудрин назвал эффективный способ борьбы с бедностью
"Субсидия целенаправленная была бы более весомой для борьбы с бедностью, чем освобождение от налогов", — считает глава Счетной палаты.
Армия и оружие
СМИ сообщили о воздушной атаке на авиабазу в Хомсе
Игры
В Steam больше нельзя купить Grand Theft Auto IV
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Авто
«Волгу» ГАЗ-3102 продают в Сети за 5 млн рублей
В Тольятти выставили на продажу еще одну «капсулу времени» – новую ГАЗ-3102 «Волгу», которая никогда не ставилась на учет.
Авто
Toyota анонсировала новый компактный кроссовер
Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
Футбол
В. Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США
Бывший тренер «Витесса» Василий Березуцкий рассказал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Политика
Хаджимба решил не участвовать в новых выборах президента Абхазии
Рауль Хаджимба, который был президентом Абхазии с 2014 года, решил отказаться от участия в новых выборах главы государства.
Авто
Кроссоверы Audi SQ7 и SQ8 получили бензиновый V8
Как пишет портал speedme.ru, бензиновые версии Audi SQ7 и SQ8 оказались более динамичными по сравнению с дизельными, их разгон с места до 97 км/ч занимает 4,3 секунды, тогда как европейские версии достигают 100 км/ч за 4,8 секунды.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве
Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрыла салон красоты Buna Beauty Bar в Москве.
Футбол
Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США
По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Экономика
SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США
Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
Экономика
В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В декабре доля подтверждённых кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, подсчитали в НБКИ.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
В ульяновской школе родители учеников 9 класса потребовали уволить учительницу за то, что она покупала бюстгальтеры в местном торговом центре, и это увидели ее ученики, передает сайт kp.ru.