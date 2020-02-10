Политика
Pravda.RuПутин: обстановка в мире становится более турбулентной
"Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка", - заявил российский лидер.
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с чего всё началось
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.RT на русском02:23
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