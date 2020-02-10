с чего всё началось

"Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка", - заявил российский лидер.

Путин: обстановка в мире становится более турбулентной

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