с чего всё началось

Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной.

Технологии Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета» Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Армия и оружие США начали вывод войск из Ирака США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Происшествия В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области Двое детей из Челябинской области погибли при столкновении катеров у острова Пхукет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таиланде.

Наука Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.

Армия и оружие В Сирии снова погибли турецкие военные Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.

Политика Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.

Авто Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.

Музыка Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».

Общество Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.