Политика
Московский КомсомолецПутин назвал обстановку в мире турбулентной
Президент России Владимир Путин заявил, что обстановка в мире становится все более турбулентной.
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с чего всё началось
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.RT на русском02:23
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Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Из писем операторов следует, что оборудование «суверенного Рунета» устанавливалось в различных городах УФО в августе—сентябре 2019 года, но включалось на короткие промежутки времени в ноябре.
Происшествия
В Москве задержали нарушившего ПДД более двух тысяч раз мужчину
Сотрудники столичного ДПС задержали мужчину, который 2126 нарушил правила дорожного движения.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции
Общество
Среди заразившихся коронавирусом на Diamond Princess оказался украинец
Среди заболевших новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец.
Культура
Российская певица Анна Бутурлина выступила на премии «Оскар»
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Происшествия
СМИ: От урагана «Сиара» погибли шестеро. Ветер топит корабли и рушит дома
Из-за урагана «Сиара», который бушует в Европе с утра воскресенья, погибли минимум шесть человек.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Кино
Брэд Питт получил «Оскар» за роль второго плана
Фильм повествует о жизни актера Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута, роль которого сыграл Питт.
Происшествия
В Таиланде погибли двое детей из Челябинской области
Двое детей из Челябинской области погибли при столкновении катеров у острова Пхукет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на посольство России в Таиланде.
Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили в общей сложности 86 лет тюрьмы
Василий Кусков и Арман Сангынбаев получили 9 и 6 лет колонии общего режима соответственно.
Общество
Госпитализированных в РФ китайцев с коронавирусом готовят к выписке
Двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
Как передает телеканал NTV со ссылкой на заявление турецких властей, обстрел наблюдательного поста на севере Идлиба, где находились военные, снова устроила сирийская армия.
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Авто
Петербургский автохолдинг «Мега-Авто» продает свои активы
Группа компаний «Мега-Авто» сконцентрируется на продаже и обслуживании автомобилей премиум-класса, включая Audi, Jaguar, Land Rover, Genesis, а также на работе с брендом Hyundai, являющимся объемообразующей маркой в портфеле брендов.
Общество
Билл Гейтс приобрел экологичную яхту за $644 млн
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заплатил $644 млн за покупку яхты Sinot Aqua, работающей на водородном топливе, передает Mashable.
Музыка
Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения
Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
Общество
Магазины «датской IKEA» Jysk появятся в России весной
Первые магазины датского мебельного ритейлера Jysk откроются в апреле 2020 г. в Москве в ТЦ «Тройка» и в одном из зданий торгово-промышленной зоны (ТПЗ) «Алтуфьево», сообщил «Ведомостям» представитель компании в России.
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Общество
Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы
На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Пользователи Windows 7 уже поминают компанию Microsoft.
Происшествия
Бродячие собаки съели человека в Москве
В Москве бродячие собаки съели местного жителя. Его тело нашли в канаве у дороги, оно было обглодано до костей, сообщает РЕН ТВ.