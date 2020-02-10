Политика

Вести.RuВести.RuПутин: обстановка в мире становится все более турбулентной

Международная обстановка становится более турбулентной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам МИД РФ с Днем дипломатического работника. В поздравительной телеграмме глава государства назвал работу российских дипломатов на сирийском направлении эффективной.
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с чего всё началось
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует
 главу государства пресс-служба Кремля.
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Путин заявил о нарастающей турбулентности обстановки в мире

Lenta.ru02:31

Путин оценивает как эффективную работу МИД РФ по Сирии

РЕН ТВ02:10
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:29, Ашберн
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ProstoProSport вчера в 22:51
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Происшествия

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Общество

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Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр

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Общественное телевидение России вчера в 20:32
Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно вышло из Находки

Из порта Находки вышло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное, по словам главы Минэнерго Александра Новака, достроить газопровод «Северный поток -- 2». Об этом свидетельствуют данные мониторинга Vesselfinder.
BFM.ru вчера в 15:55
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Кино

В Голливуде вручили премии «Оскар»

В номинациях "Лучший оригинальный сценарий" премии "Оскар" удостоен южнокорейский фильм "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо по сценарию, написанному им в соавторстве с Хан Джин Воном.
Вести.Ru вчера в 20:40
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Сергей Семак рассказал, что ждет Кузяева в «Зените»

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Спорт день за днем вчера в 12:07
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В Челябинске открыли карантинный центр по коронавирусу

Ранее карантинные центры появились в Варненском и Сосновском районах, но из-за протестов местных жителей пункты решили закрыть.
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Суд оправдал экс-владельца фабрики «Меньшевик» по делу об убийстве

Мосгорсуд вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову по делу об убийстве охранника, передаёт РИА Новости.
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Армия и оружие

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Согласно докладам, опубликованным американскими военными, российские средства радиоэлектронной борьбы, размещённые на территории Сирии, стали причиной серьёзных поломок двух самых дорогостоящих американских истребителей – F-35 и F-22.
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Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

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ToDay News Ufa 02:44
Политика

СМИ: в США показали фильм об убийствах на «майдане» с обвинениями в адрес Байдена и Обамы

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Росбалт 03:59
Политика

Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной

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Коммерсантъ вчера в 22:37
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Легкий бег менее часа в неделю продлевает жизнь на треть

Пробежки менее часа в неделю на треть повышают продолжительность жизни на треть, сообщает портал Focus.de.
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В США обнаружили преграду для победы в войне с Россией

Газета.Ru 02:09
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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

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ТАСС вчера в 23:57
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Пить алкоголь при заболевании коронавирусом нельзя, заявил нарколог

Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
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Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
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ВОЗ увидела в путях распространения коронавируса «верхушку айсберга»

Ситуация с распространением нового коронавируса 2019-nCoV может быть более серьезной, чем специалисты представляют в настоящее время.
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Boeing готовится к экстренной посадке в Красноярске

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РИА Новости 03:40
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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