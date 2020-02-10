с чего всё началось

Международная обстановка становится более турбулентной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам МИД РФ с Днем дипломатического работника. В поздравительной телеграмме глава государства назвал работу российских дипломатов на сирийском направлении эффективной.

Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной

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