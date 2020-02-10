с чего всё началось

Обстановка в мире становится более турбулентной, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя МИД РФ с Днем дипломата. По словам российского лидера, нужно еще более активно обеспечивать глобальную стабильность и стараться формировать "справедливый миропорядок".

Путин: обстановка в мире становится все более турбулентной

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