Политика

Газета.RuГазета.RuПутин: обстановка в мире становится все более турбулентной

Обстановка в мире становится более турбулентной, заявил президент России Владимир Путин, поздравляя МИД РФ с Днем дипломата. По словам российского лидера, нужно еще более активно обеспечивать глобальную стабильность и стараться формировать "справедливый миропорядок".
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с чего всё началось
«Международная обстановка становится более турбулентной, а значит, требуются ещё более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности, формирование справедливого миропорядка», — цитирует
 главу государства пресс-служба Кремля.
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