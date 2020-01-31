Политика

Газета.RuГазета.RuПутин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
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Путин обсудил в Совбезом ситуацию с коронавирусом

Известия06:49

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом

РЕН ТВ06:29

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Газета.Ru06:34

Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза

RT на русском06:30

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с китайским коронавирусом

РБК06:36

Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза

РИА Новости06:25

Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

ТАСС04:51
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия

Опубликовано видео с места взрыва на заводе в Орловской области

РИА Новости 07:23
Происшествия

В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса

В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Российская газета 07:34
Транспорт

«Аэрофлот» переводит рейсы в Китай в отдельный терминал «Шереметьево»

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал московского аэропорта "Шереметьево", выводя из него другие рейсы, сообщается на сайте перевозчика.
ПРАЙМ 07:13
Общество

В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
РБК 07:37
Политика

В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
DixiNews 06:20
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Технологии

Дуров предупредил об опасности WhatsApp

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 14:32
Политика

Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 07:01
Политика

В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента

«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 05:15
Политика

Зеленский пригласил США участвовать в разработке шельфа Черного моря

Украинский лидер Владимир Зеленский по итогу встречи с главой Госдепа США Майком Помпео пригласил американские организации принять участие в разработке шельфа Черного моря.
Журналистская правда 06:35
Футбол

«Барселона» заплатит 31 миллион евро за нападающего «Браги» Тринкау

Евро-футбол.ру вчера в 15:57
Общество

Мишустин распорядился закрыть границы на Дальнем Востоке

Михаил Мишустин распорядился закрыть границы на Дальнем Востоке. Премьер-министр России подписал соответствующее распоряжение.
Piter.tv вчера в 04:51
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
Политика

Граждан Белоруссии и Китая начнут отправлять в карантин при въезде в Россию

Граждане Белоруссии и Китая, у которых есть вид на жительство в России, будут направляться в карантин при въезде на территорию страны через пункты пропуска, где было ограничено сообщение.
Lenta.ru 07:50
Хоккей

«Амур» прервал 6-матчевую победную серию ЦСКА

ГЛАС.RU 06:36
Спорт

Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга

Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
РИА Новости вчера в 09:52
Энергетика

Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше

C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Газета.Ru 05:39
Политика

Валерию Сюткину запретили въезд на Украину

Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
РИА Новости 05:41
Общество

В Италии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации

Совет министров Италии объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с двумя зарегистрированными случаями заражения коронавирусом на территории страны, передает агентство ANSA.
МИР 24 07:40
Общество

Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей

С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты.
Российская газета 29 января в 21:00
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Газета.Ru вчера в 08:15
Общество

Еще один отчет в ПФР утвержден – форма СЗВ-ТД

Постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 года № 730п утверждены форма СЗВ-ТД, порядок заполнения и электронный формат.
Бухгалтерия.ру вчера в 01:00
Авто

Toyota раскрыла цены новой Corolla

Следующая комплектация «Комфорт», которая получает безальтернативную бесступенчатую коробку передач и новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, оценена как минимум в 1 474 000 рублей.
Автомобили.ру 06:53
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Здоровье

Какие опасные болезни маскируются под климакс

Во время климакса снижается общее количество эстрогенов в организме женщины, что провоцирует такие симптомы, как приливы жара, усиленная потливость, головные боли и головокружения.
Московский Комсомолец 07:45
Космос

Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца

Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
РИА Новости вчера в 08:37
Политика

Кремль ответил на слова Эрдогана о нарушении Россией договора по Сирии

29 января Эрдоган уже заявлял, что Россия не соблюдает договоренности по Сирии.
Известия 07:21
Общество

Странное трехногое существо выловили в Атлантическом океане

Странный обитатель Атлантического океана имеет прорези для жабр в месте, где у рыб обычно располагаются глаза.
HotGeo 05:27
Армия и оружие

Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Военное дело 01:10
Происшествия

Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку

Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Газета.Ru 05:38
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