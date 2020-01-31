Политика
Газета.RuПутин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В Петербурге при сносе обрушилась крыша спорткомплекса
В Петербурге произошло обрушение крыши спортивно-концертного комплекса, известного как "СКК", сообщили "РГ" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Транспорт
«Аэрофлот» переводит рейсы в Китай в отдельный терминал «Шереметьево»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" переводит рейсы в Китай в отдельный терминал московского аэропорта "Шереметьево", выводя из него другие рейсы, сообщается на сайте перевозчика.
Общество
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
По словам вице-премьера, два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба зараженных — граждане Китая.
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Технологии
Дуров предупредил об опасности WhatsApp
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о том, почему использование мессенджера WhatsApp опасно, в своем Telegram-канале.
Политика
Путин назначил Коновалова полпредом в Конституционном суде
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минюста России Александра Коновалова полномочным представителем президента в Конституционном суде, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
В Госдуме сочли проект нового КоАП противоречащим посланию президента
«Стоит отметить, что проект усиливает репрессивные механизмы по сравнению с действующим кодексом, что не соответствует целям и задачам текущей экономической политики страны, противоречит ориентирам, обозначенным президентом в послании Федеральному собранию», — цитирует его ТАСС.
Политика
Зеленский пригласил США участвовать в разработке шельфа Черного моря
Украинский лидер Владимир Зеленский по итогу встречи с главой Госдепа США Майком Помпео пригласил американские организации принять участие в разработке шельфа Черного моря.
Футбол
«Барселона» заплатит 31 миллион евро за нападающего «Браги» Тринкау
Общество
Мишустин распорядился закрыть границы на Дальнем Востоке
Михаил Мишустин распорядился закрыть границы на Дальнем Востоке. Премьер-министр России подписал соответствующее распоряжение.
Политика
ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым
ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
Политика
Граждан Белоруссии и Китая начнут отправлять в карантин при въезде в Россию
Граждане Белоруссии и Китая, у которых есть вид на жительство в России, будут направляться в карантин при въезде на территорию страны через пункты пропуска, где было ограничено сообщение.
Хоккей
«Амур» прервал 6-матчевую победную серию ЦСКА
Спорт
Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга
Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Политика
Валерию Сюткину запретили въезд на Украину
Служба безопасности Украины заявила, что запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину из-за его высказываний о целесообразности воссоединения Крыма с РФ.
Общество
В Италии из-за коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации
Совет министров Италии объявил о введении чрезвычайной ситуации в связи с двумя зарегистрированными случаями заражения коронавирусом на территории страны, передает агентство ANSA.
Общество
Законы февраля затронут льготников, водителей и покупателей
С 1 февраля федеральным льготникам повысят ежемесячные денежные выплаты.
Происшествия
Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины
Сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывное устройство в сумке 35-летней пассажирки, угрожавшей взорвать самолет в Домодедово.
Общество
Еще один отчет в ПФР утвержден – форма СЗВ-ТД
Постановлением Правления ПФР от 25 декабря 2019 года № 730п утверждены форма СЗВ-ТД, порядок заполнения и электронный формат.
Авто
Toyota раскрыла цены новой Corolla
Следующая комплектация «Комфорт», которая получает безальтернативную бесступенчатую коробку передач и новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, оценена как минимум в 1 474 000 рублей.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Здоровье
Какие опасные болезни маскируются под климакс
Во время климакса снижается общее количество эстрогенов в организме женщины, что провоцирует такие симптомы, как приливы жара, усиленная потливость, головные боли и головокружения.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.
Политика
Кремль ответил на слова Эрдогана о нарушении Россией договора по Сирии
29 января Эрдоган уже заявлял, что Россия не соблюдает договоренности по Сирии.
Общество
Странное трехногое существо выловили в Атлантическом океане
Странный обитатель Атлантического океана имеет прорези для жабр в месте, где у рыб обычно располагаются глаза.
Армия и оружие
Польша подпишет контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
В пятницу 31 января Варшавой будет подписан договор на покупку у Вашингтона истребителей F-35. Данную информацию передает «РИА Новости».
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".