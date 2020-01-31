Политика

Газета.RuГазета.RuПутин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
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Путин обсудил в Совбезом ситуацию с коронавирусом

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Путин обсудил с Совбезом ситуацию с китайским коронавирусом

РБК06:36

Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

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Путин обсудил с Совбезом ситуацию с коронавирусом

РЕН ТВ06:29

Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза

РИА Новости06:25

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Газета.Ru06:34
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В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
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Мишустин объяснил ситуацию со снижением прожиточного минимума

Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
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Зидан не рассматривает вариант с уходом Бэйла из «Реала»

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды валлийского форварда Гарета Бэйла.
Sport.ru 07:28
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Январь в Москве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

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Кнутов: главным фактом дестабилизации ситуации в Ливии стала высадка турецкого спецназа

В свою очередь, мировые издания опубликовали сразу несколько подтверждений очередных поставок Турцией военных и оружия в Ливию.
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Происшествия

В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего

Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Lenta.ru 09:35
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Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы

Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.
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Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД

Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Газета.Ru 01:55
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На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
РИА Новости 05:28
Армия и оружие

США продолжают терять солдат из-за иранского ракетного удара

С момента иранской ракетной атаки на американскую авиабазу в Ираке "Айн-аль-Асад" прошло три недели, но число пострадавших от обстрела солдат и офицеров США продолжает расти – об этом рассказал представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.
Вестник Кавказа 29 января в 01:49
Политика

Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Lenta.ru 04:52
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Накануне.Ru 07:53
Общество

Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Известия 09:50
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом

Суть событий вчера в 04:40
Политика

Путин поручил усилить ответственность за оскорбления в Сети

Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.
Росбалт вчера в 07:31
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на угасающую из-за алкоголя мать

iReactor 00:09
Общество

Что случилось за день. Главные новости РБК

Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12 – 14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.
РБК вчера в 10:34
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Lenta.ru 01:29
Авто

Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России

Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии.
Российская газета 03:48
Происшествия

Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России

О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Lenta.ru 09:03
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Российская газета 04:57
Футбол

Смолов порадовался переходу в «Сельту»: «Русские снова в деле в Виго»

«Русские снова в деле в Виго», — написал 29-летний футболист в инстаграме.
Sport24.ru 11:01
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Происшествия

У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
Lenta.ru 09:30
Футбол

Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
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В Подмосковье электричку разорвало пополам

Газета.Ru 10:37
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«Локомотив» отправился на турнир в Катар

«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
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В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса

Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.
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Как работают Яндекс.Новости?
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