Политика
Газета.RuПутин обсудил коронавирус с членами Совбеза России
Российский президент Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности России поговорил про коронавирусную опасность. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД
В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
Общество
Мишустин объяснил ситуацию со снижением прожиточного минимума
Мишустин отметил, что пресс-служба министерства должна была проинформировать своего руководителя или аппарат правительства об освещении ситуации в СМИ, а затем доступно объяснить людям особенности изменения прожиточного минимума.
Футбол
Зидан не рассматривает вариант с уходом Бэйла из «Реала»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал возможный уход из команды валлийского форварда Гарета Бэйла.
Армия и оружие
Кнутов: главным фактом дестабилизации ситуации в Ливии стала высадка турецкого спецназа
В свою очередь, мировые издания опубликовали сразу несколько подтверждений очередных поставок Турцией военных и оружия в Ливию.
Происшествия
В Петербурге под завалами рухнувшего спорткомплекса нашли погибшего
Один из рабочих, проводивших демонтаж спортивного комплекса «Петербургский» в Санкт-Петербурге, погиб в результате незапланированного обрушения крыши.
Общество
Из-за коронавируса в Забайкалье закрыли все школы
Зампред заксобрания Забайкальского края Алексей Бутыльский сообщил, что школы региона закрывают на карантин из-за обнаруженного в регионе источника коронавируса.
Общество
Минюст предложил увеличить штрафы за нарушения ПДД
Российские власти предлагают повысить штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД).
Музыка
На Украине участницу отбора на Евровидение затравили за русский язык
Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая выступит в первом полуфинале национального отбора на Евровидение, раскритиковали за представление песни на русском языке.
Армия и оружие
США продолжают терять солдат из-за иранского ракетного удара
С момента иранской ракетной атаки на американскую авиабазу в Ираке "Айн-аль-Асад" прошло три недели, но число пострадавших от обстрела солдат и офицеров США продолжает расти – об этом рассказал представитель Пентагона Томас Кэмпбелл.
Политика
Кремль ответил на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинившего российскую сторону в нарушении договоренностей по Сирии.
Общество
Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Армия и оружие
Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35
Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом
Политика
Путин поручил усилить ответственность за оскорбления в Сети
Президент РФ Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбление.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
Общество
Что случилось за день. Главные новости РБК
Власти перенесут Сочинский инвестфорум на неопределенный срок Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12 – 14 февраля 2020 года, могут перенести, сообщили РБК три источника.
Общество
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса
В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Авто
Skoda Karoq подешевел до старта продаж в России
Кроссовер Skoda Karoq нижегородской сборки начнут продавать в России по цене полтора миллиона рублей, но позднее у него появятся более доступные версии.
Происшествия
Появились подробности о первых пациентах с коронавирусом в России
О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Происшествия
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы
Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Футбол
Смолов порадовался переходу в «Сельту»: «Русские снова в деле в Виго»
«Русские снова в деле в Виго», — написал 29-летний футболист в инстаграме.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Происшествия
У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус
У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
Футбол
Сеск — Головину, который рекламировал бритву: у тебя же нет волос
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас оставил смешной комментарий в «Инстаграме» под постом одноклубника Александра Головина, который рекламировал продукцию одного из производителей бритвенных принадлежностей.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Футбол
«Локомотив» отправился на турнир в Катар
«Локомотив» вылетел в Катар, где сыграет на турнире Кубок Париматч Премьер. До этого команда Юрия Семина тренировалась в Москве.
Общество
В AliExpress опровергли приостановку доставки из-за коронавируса
Ранее появилась информация, что магазины китайской торговой площадки AliExpress якобы прекратили доставку товаров из-за вспышки нового коронавируса в Китае.