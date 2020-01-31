Политика

ФАНФАНПутин проведет совещание с членами Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать31

Подробнее о событии

Ситуацию с коронавирусом обсудили члены Совбеза РФ

РЕН ТВ11:57

Путин обсудил ситуацию с коронавирусом с членами Совбеза

РИА Новости06:25

Путин обсудил с Совбезом ситуацию с китайским коронавирусом

РБК06:36

Путин обсудил коронавирус с членами Совбеза России

Газета.Ru06:34

Путин провёл оперативное совещание с членами Совбеза

RT на русском06:30

Путин обсудил в Совбезом ситуацию с коронавирусом

Известия06:49

Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России

ТАСС04:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 12:38, Ашберн
Шоу-бизнес

Мать Андрея Аршавина объяснила, почему выселяет Алису из квартиры

Uznayvse.ru 11:56
Общество

В России выявили два первых случая заражения коронавирусом

В России выявили два случая заражения коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости 08:01
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.
ТАСС 01:05
Футбол

Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

RT на русском 03:28
Политика

Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
Коммерсантъ 12:27
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
Взгляд.ру 06:59
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирусу наиболее подвержены дети и пожилые.
БИЗНЕС Online 09:00
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости 02:58
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант.
РБК 11:27
Политика

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

"Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.
РИА Новости 10:10
Происшествия

В Кольцово люди в спецкостюмах поднялись на борт авиакомпании Flydubai

Вечером в пятницу врачи в спецкостюмах поднялись на борт авиакомпании Flydubai. Фотографию этого момента опубликовало агентство Ura.ru.
Екатеринбург Онлайн 09:07
Политика

В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве Варшавы на репарации от России за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.
РИА Новости 08:23
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Здоровье

От коронавируса защитит чайная ложка чеснока

Соловей.Инфо вчера в 02:48
Общество

Полиция Англии попросила помочь найти владельца Кольца Всевластия

29 января полицейские опубликовали фотографии кольца, которое нашли у пойманных воров, и попросили помочь найти законного владельца.
Дождь 11:48
Здоровье

Тревогу из-за заболевшего коронавирусом в Тюмени подняла вахтерша

Студентку из Китая, которая стала первой заболевшей коронавирусом 2019-nCoV в России, выявила вахтерша общежития Тюменского индустриального университета.
РБК 11:39
Армия и оружие

Концерн «Алмаз-Антей» покажет в Индии модель новейшего ЗРК «Викинг»

В сообщении пресс-службы говорится, что концерн впервые покажет масштабные модели ЗРК «Викинг» и зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ.
Военное дело 03:44
Общество

«Дочка» Ростеха вложилась в утилизацию пластиковых бутылок

Дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Инвест» запустила проект по производству фандоматов (автоматов для приема тары).
РБК 12:05
Футбол

«Спартак» показал, как Соболев забил первый гол на тренировке

Новичок московского «Спартака» нападающий Александр Соболев провел первую тренировку в составе «красно-белых».
Нева Спорт 11:00
Энергетика

Кремль оценил закупку Белоруссией нефти у Норвегии

В Кремле отреагировали на закупку Белоруссией нефти из Норвегии. Оценку ситуации дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Lenta.ru 10:18
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Происшествия

Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов

По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.
Вести.Ru 11:40
Культура

Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу

Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
BFM.ru 29 января в 08:51
Происшествия

Число жертв взрыва на заводе в Мценске увеличилось до пяти

Число погибших в результате взрыва газа на заводе по производству металлоконструкций в Мценске возросло до пяти — еще одна женщина скончалась после того, как ее извлекли из-под обрушившейся крыши.
Вести.Ru 04:05
Музыка

Илон Маск выпустил танцевальный сингл

Первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) выпустил американский предприниматель Илон Маск.
REGNUM 03:39
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Uznayvse.ru вчера в 05:35
Космос

В России может появиться большая программа по исследованию Венеры

16 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что госкорпорация ведёт переговоры с НПО им. Лавочкина относительно включения проекта "Венера-Д" в следующую Федеральную космическую программу.
Интерфакс - Россия 08:26
Спорт

В Минспорта прокомментировали приостановление аккредитации ВФЛА

Министр спорта РФ Олег Матицын подписал приказ о приостановлении действия аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Москва 24 07:17
Культура

В Москве открывается грандиозная выставка картин Сальвадора Дали

Столь представительной выставки Сальвадора Дали еще никогда не было в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Вести.Ru 27 января в 17:45
Общество

Кому повезет в любви: гороскоп на февраль для всех знаков Зодиака

Стрелец Для Стрельцов февраль станет месяцем стрессов.
Альметьевск РТВ 29 января в 08:22
Как работают Яндекс.Новости?
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное