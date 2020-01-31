Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Политика Правительство Чувашии ушло в отставку Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева.

Политика Путин предложил помощь Си Цзиньпину в борьбе с коронавирусом Президент РФ Владимир Путин направил главе Китая Си Цзиньпину телеграмму со словами сочувствия и поддержки пострадавшим от коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции "Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.

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Происшествия Замглавы управления ГУУР арестован за взятку в 300 тысяч долларов По данным следствия, Кузин получил денежную сумму в размере 300 тысяч долларов в качестве оплаты за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности.

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Музыка Илон Маск выпустил танцевальный сингл Первый сингл в жанре электронной танцевальной музыки (EDM) выпустил американский предприниматель Илон Маск.

Космос В России может появиться большая программа по исследованию Венеры 16 декабря глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил журналистам, что госкорпорация ведёт переговоры с НПО им. Лавочкина относительно включения проекта "Венера-Д" в следующую Федеральную космическую программу.