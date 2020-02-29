Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин обсудил коронавирус с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте Кремля. Как отмечается, лидеры двух стран, в частности, обсудили ситуацию с распространением коронавируса в Иране.
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Путин поможет Ирану в борьбе с коронавирусом

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Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Австралии

Ранним утром воскресенья в больнице города Перт скончался первый заразившийся коронавирусом пациент.
МИР 24 22:13
Общество

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В честь Дня защитника Отечества финская телерадиокомпания «Юле» (Yle) составила тест на проверку наших знаний о российских мужчинах.
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Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
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Происшествия

В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция

Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
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В партии Зеленского анонсировали перестановки

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Энергетика

На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»

Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
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Здоровье

Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели

Более половины всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
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Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

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Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Shraibikus News вчера в 06:23
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Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
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RT на русском 07:30
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Шестая героическая: в России вспоминают псковских десантников

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Политика

Миллиардер Стейер выбыл из предвыборной гонки демократов в США

62-летний Стейер вступил в предвыборную борьбу в июле прошлого года.
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400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров

Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.
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