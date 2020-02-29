Политика
Lenta.ruПутин обсудил коронавирус с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте Кремля. Как отмечается, лидеры двух стран, в частности, обсудили ситуацию с распространением коронавируса в Иране.
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Борис Джонсон объявил о помолвке
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СК подтвердил гибель третьего участника вечеринки в бане в Москве
28 февраля во время вечеринки в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко неизвестный кинул сухой лед в бассейн с людьми.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
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Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
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«Тампа» Кучерова обыграла «Калгари» в матче НХЛ
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Политика
В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству
Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуара Филиппа о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования.
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Новак Джокович выиграл теннисный турнир в Дубае
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Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.
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В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
Кино
«Золотого медведя» на Берлинале получил фильм «Зла не существует»
«Золотого медведя» — главную награду Международного берлинского кинофестиваля — получил фильм «Зла не существует» Мохаммада Расулофа.
Происшествия
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Австралии
Ранним утром воскресенья в больнице города Перт скончался первый заразившийся коронавирусом пациент.
Общество
Yle (Финляндия): насколько хорошо мы знаем нашего соседа Сергея? Проверьте свои знания о русских мужчинах (Yle)
В честь Дня защитника Отечества финская телерадиокомпания «Юле» (Yle) составила тест на проверку наших знаний о российских мужчинах.
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Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone
Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Раскрыта погода на первые пять дней марта. В Росгидромете пообещали аномально теплый март.
Происшествия
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция
Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.
Политика
В партии Зеленского анонсировали перестановки
В партии президента Украины Владимира Зеленского анонсировали кадровые перестановки, сообщает «Lenta.ru».
Энергетика
На Украине заявили о возможности «Газпрома» уничтожить «Нафтогаз»
Российская компания «Газпром» может создать на Украине дочерние компании и напрямую поставлять в страну голубое топливо, создавая для «Нафтогаза» серьезную конкуренцию.
Здоровье
Более половины всех заразившихся коронавирусом в Китае уже выздоровели
Более половины всех заразившихся новым типом коронавируса в Китае уже вылечились и были выписаны из больниц, свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса
Авиасообщение между Россией и Республикой Корея будет сокращено из-за угрозы распространения нового коронавируса: перевозку пассажиров будут выполнять только российская компания «Аэрофлот» и южнокорейский перевозчик Korean Air, сообщала ранее пресс-служба министерства транспорта России.
Музыка
Группа VAL представит Белоруссию на «Евровидении-2020»
Участником от Белоруссии на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» стала группа VAL.
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
Экономика
Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны
Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
Политика
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Политика
Миллиардер Стейер выбыл из предвыборной гонки демократов в США
62-летний Стейер вступил в предвыборную борьбу в июле прошлого года.
Авто
400 тыс. немцев могут потерять работу из-за электрокаров
Из-за распространения электрокаров работы могут лишиться 400 тысяч жителей Германии.