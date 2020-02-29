Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Рухани. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщается на сайте Кремля. Как отмечается, лидеры двух стран, в частности, обсудили ситуацию с распространением коронавируса в Иране.

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Политика В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству Французские депутаты дважды вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству после решения премьер-министра Эдуара Филиппа о проведении законопроекта о пенсионной реформе без голосования.

Общество В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.

Музыка Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.

Происшествия В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция Неизвестные ворвались в квартиры трех журналистов турецкого бюро новостного агентства Sputnik в ночь с субботы на воскресенье в Анкаре, угрожая и обвиняя в предательстве родины в связи с их работой в российском СМИ.

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Политика Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.

Экономика Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.