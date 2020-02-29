Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны. "Владимир Путин выразил соболезнования Хасану Роухани в связи с жертвами в результате вспышки в Иране коронавирусной инфекции и заявил о готовности оказать помощь в целях противодействия распространению инфекции", — говорится в сообщении.

Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

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