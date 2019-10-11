Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus

Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Ашхабаде с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Сотрудничество двух стран в экономической сфере стало одной из главных тем разговора. В частности, лидеры обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus.
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