Политика
Российская газетаПутин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus
Президент России Владимир Путин встретился сегодня в Ашхабаде с главой Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Сотрудничество двух стран в экономической сфере стало одной из главных тем разговора. В частности, лидеры обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus.
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Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА Новости 07:15
Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Российская газета 08:30
Политика
Познер отказался считать Соловьева коллегой
Телеведущий Владимир Познер в интервью «Московскому комсомольцу» высказался в отношении журналиста Владимира Соловьева.
Рамблер 01:46
Происшествия
Кузнецова потребовала ужесточить наказание за убийство детей
Уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова высказалась за ужесточение наказания для убийц несовершеннолетних детей.
News.ru 08:35
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Reno Ace
Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
Территория новостей вчера в 10:39
Происшествия
Мосгорсуд отказался вернуть в прокуратуру дело генерала Дрыманова
Мосгорсуд отказался по ходатайству защиты вернуть прокуратуре уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего руководителя столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) генерала Александра Дрыманова, экс-руководителя управления ведомства по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко и бывшего начальника Управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко.
Эхо Москвы 09:05
Общество
Чиновники Удмуртии торжественно открыли дорогу из грязи
В удмурдской деревне состоялось торжественное открытие отремонтированных грунтовых дорог, сообщает местное издание Izhlife.
Ruposters.ru 08:30
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
Политика
В Кремле высказались о порядке выполнения шагов Минских соглашений
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен Минскими соглашениями 2015 года.
РЕН ТВ 09:23
Происшествия
Жители Саратова несут цветы и игрушки к дому убитой девочки
Жители Саратова несут мягкие игрушки и цветы к дому убитой девятилетней девочки.
Российская газета 04:28
Политика
Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.
RT на русском 09:04
Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 03:22
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
REGNUM 08:47
Происшествия
СМИ сообщили об увольнении подполковника ФСБ из-за телефона
Полковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона в спецпомещении, сообщил "Коммераснтъ".
РИА Новости 07:35
Экономика
Forbes: совокупный долг семьи Гуцериевых достиг 1 трлн рублей
«Итого, сумма упомянутых в открытых источниках долгов вплотную приближается к 1 трлн руб.: 970 млрд руб.», – сообщает издание.
Ведомости 04:35
Общество
Разведённых родителей могут обязать оплатить ребёнку жильё
Ранее стало известно, что Правительство внесло на рассмотрение Госдумы документ, расширяющий перечень оснований, когда с родителя, который живёт отдельно от ребёнка, можно через суд потребовать выплату дополнительных денег: это, например, тяжёлая болезнь, увечье несовершеннолетних и нетрудоспособных детей и постоянный посторонний уход за ними.
Парламентская газета вчера в 03:35
Здоровье
Руководство раскрыло зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Газета Кемерова вчера в 00:56
Происшествия
В Совфеде выступили против возврата России к смертной казни
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас отметил, что чувства жителей города понятны, но для возвращения смертной казни нет правовых оснований.
Московский Комсомолец 09:01
Происшествия
Убивший родителей в Лондоне гражданин РФ получил 26 лет тюрьмы
Мужчина проведет в заключении 26 лет, передает 11 октября радиостанция LBC.
REGNUM 08:05
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости вчера в 07:25
Культура
Масляков отреагировал на информацию о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков дал комментарии по поводу появившихся ранее сообщений о поборах в клубе.
Наша версия 09 октября в 07:42
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
REGNUM 09 октября в 07:00
Политика
Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.
Газета.Ru 03:39
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28