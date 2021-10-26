Россия должна принять исчерпывающий комплекс мер по обжалованию решения суда Амстердама о передаче Украине скифского золота, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Показанная в промоматериалах сцена неожиданным образом привлекла к себе в сети слишком большое внимание, поэтому в недавнем подкасте издания Variety режиссеру Хлое Чжао пришлось даже прокомментировать данный фрагмент.
Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД пенсионер Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО-Югре Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в убийстве прокурора округа Юрия Бедерина.