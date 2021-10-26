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Путин обсудил с Грефом вопросы развития Сбербанка

Президент России Владимир Путин отметил активное развитие Сбербанка во время встречи с главой организации Германом Грефом.
Lenta.ru
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, «Сбер» в части технологической трансформации «движется в рамках всех своих планов».
Центральная Служба Новостей
"Все у вас хорошо, я знаю, банк развивается активно", - сказал глава государства.
ТАСС
Греф в свою очередь рассказал о развитии цифровых технологий.
Взгляд.ру

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Президент Путин: Сбербанк активно развивается
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