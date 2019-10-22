Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceПутин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции

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Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность расширения использования российских карт «Мир» в Турции и подключение турецких финансовых организаций к системе передачи финансовых сообщений Банка России.
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