Политика
Rambler News ServiceПутин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудили возможность расширения использования российских карт «Мир» в Турции и подключение турецких финансовых организаций к системе передачи финансовых сообщений Банка России.
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Армия и оружие
Появилось видео с борта бомбардировщика Ту-95МС
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного и Балтийского моря, Тихого океана в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, подчеркнули в Минобороны.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
Политика
Путин: Россия и Турция нашли решение ситуации на границе с Сирией
Судьбоносные решения по ситуации на сирийско-турецкой границе достигнуты в Сочи на переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.
Политика
Россия, Евросоюз и Украина провели технические консультации по газу
Россия, Украина и ЕС провели технические консультации 21 октября в Брюсселе в рамках подготовки к трехсторонней встрече на министерском уровне, которая намечена на 28 октября.
Общество
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре
Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров».
Наука
У примата с Мадагаскара нашли шестой палец
Международная группа исследователей обнаружила шестой палец у ночного мадагаскарского примата ай-ай или, как его еще называют, руконожка.
Общество
Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова зарабатывает на сыне Тимати
23-летняя модель Анастасия Решетова, которая недавно родила рэперу Тимати сына, не намерена сидеть без дела.
Технологии
Эксперты назвали самых опасных звёзд для поиска в Сети
Компания McAfee, занимающаяся кибербезопасностью, раскрыла имена самых опасных звёзд для поиска в Интернете.
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Киберспорт
Forbes впервые составил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта
Forbes впервые составил рейтинг 15 самых влиятельных киберспортсменов и участников этого рынка, сообщается на сайте издания.
Шоу-бизнес
Бузова купила квартиру за 120 миллионов
Российская телеведущая, актриса и певица Ольга Бузова, входящая в топ самых молодых миллионеров отечественного шоу-бизнеса, приобрела элитную квартиру в Москве.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Шоу-бизнес
Опубликован неизвестный видеоролик с Юлией Началовой
Пиар-менеджер Анна Исаева разместила в своем блоге личное видео с дня рождения дочери Юлии Началовой Веры.
Политика
СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине
Американская газета The Washington Post, ссылаясь на собственный источник, опубликовала материал, посвященный президенту России Владимиру Путину и главе правительства Венгрии Виктору Орбану, которые, по утверждению издания, способствовали формированию у президента США Дональда Трампа негативного отношения к Украине.
Кино
Небула может заменить Джека Воробья в «Пиратах Карибского моря»
Спорт
Darksiders Genesis получила дату релиза и кинематографичный трейлер
THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
Футбол
Венгер поделился мнением о русском пессимизме
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
Экономика
Вложения граждан в страхование жизни застрахуют в АСВ
По мнению регулятора, введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании, поскольку граждане будут уверены в сохранности своих вложений.
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Космос
Илон Маск отправил первый твит через спутниковую сеть Starlink
Глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск сделал первую запись в твиттере, воспользовавшись подключением через глобальную спутниковую интернет-систему Starlink.
Политика
Эрдоган: курды будут выведены из зоны безопасности на границе с САР
Президент Турции Реджеп Эрдоган по итогам встречи с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Москва и Анкара не допустят сепаратистских проявлений на севере Сирии.
Политика
Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую»
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил о гибели двух россиян при строительстве в Турции АЭС «Аккую», передает корреспондент РБК.
Общество
В Киеве рассказали, как Украина убила Днепр
Ведущие украинские экологи провели в Киеве встречу с прессой и заявили, что за последние годы государство фактически убило Днепр.
Шоу-бизнес
40-летняя Светлана Хоркина второй раз стала мамой
Гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына. Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во второй раз стала мамой.
Наука
На дне Волги обнаружено огромное древнее судно
На дне Волги близ села Винновка Самарской области найдена древняя ладья, затонувшая более 600 лет назад, 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.