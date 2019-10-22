Политика

News.ruNews.ruПутин обсудил с Эрдоганом использование карты «Мир» в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле. Кроме того, они рассмотрели вопрос расширения приёма российских карт «Мир» на турецкой территории.
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Путин обсудил с Эрдоганом использование карты «Мир» в Турции

News.ru13:47

Путин и Эрдоган обсудили расширение приёма в Турции российской карты «Мир»

REGNUM13:23

Путин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции

Rambler News Service13:05

Путин обсудил с Эрдоганом использование карт «Мир» в Турции

РБК13:13

Путин обсудил с Эрдоганом подключение банков Турции к передаче финансовых сообщений ЦБ РФ

ТАСС13:12

Путин обсудил с Эрдоганом использование карт «МИР»

РИА Новости13:12

Путин и Эрдоган обсудили использование карт «Мир» в Турции

RT на русском13:23
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Политика

Путин назвал решения по итогам встречи с Эрдоганом судьбоносными

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В зоне опознавания ПВО Южной Кореи засекли шесть военных самолетов РФ

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Фигурное катание

15-летняя Щербакова стала рекордсменом женского фигурного катания

By a lot https://t.co/8T39z8dsLZ pic.twitter.com/D1LIvAXj3x — SkatingScores (@SkatingScores) October 20, 2019 Для юной подопечной тренера Этери Тутберидзе победа на Skate America в Лас-Вегасе стала первой во взрослом фигурном катании.
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Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ 10:56
Политика

В «Азове» отреагировали на призыв в США признать полк террористами

«Полк «Азов», как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что, приравнивая «Азов» к террористам, 40 членов палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», — говорится в сообщении на сайте организации.
RT на русском вчера в 23:32
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Турецкий голкипер был удален с поля на 11-й секунде матча

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Армия и оружие

Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS

Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
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Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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«Шахтер» сыграл вничью с загребским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" сыграл вничью с загребским "Динамо" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты готовы к применению военной силы против Турции, однако не указал, при каком условии.
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