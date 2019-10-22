Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле. Кроме того, они рассмотрели вопрос расширения приёма российских карт «Мир» на турецкой территории.

Путин обсудил с Эрдоганом использование карты «Мир» в Турции

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