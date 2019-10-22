Политика
News.ruПутин обсудил с Эрдоганом использование карты «Мир» в Турции
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле. Кроме того, они рассмотрели вопрос расширения приёма российских карт «Мир» на турецкой территории.
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Политика
Путин и Эрдоган заявили о «судьбоносных решениях» по Сирии
РИА Новости 15:14
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Испанские диетологи рассказали о продуктах, которые лучше исключить из своего рациона.
Sport24.ru 20 октября в 17:10
Происшествия
В сейфе на месте прорыва дамбы в Красноярском крае обнаружили золото
В сейфе, который был обнаружен не месте прорыва дамбы в Красноярском крае, нашли золото.
REGNUM 04:31
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 06:17
Армия и оружие
Военнослужащие НАТО перейдут на компас и карты из-за уязвимости GPS
Военнослужащим бельгийской армии, которая участвует в миссиях НАТО, придется снова изучать азы использования топографических карт и компасов из-за опасений, что сигналы GPS могут быть нарушены, например, со стороны РФ, сообщило во вторник издание De Morgen со ссылкой на источники.
РИА Новости 07:50
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости 14:40
Общество
Адвокат заявил об отмене уголовного дела экс-губернатора Дубровского
Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
РБК 14:50
Общество
Диетолог рассказала, с чем нельзя пить чай
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе чая и объяснила, как его следует пить. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
РИА Новости 08:00
Происшествия
В родовом селе экс-сенатора Арашукова прошли обыски
Сотрудники центрального аппарата Следственного комитета провели обыски по делу об организованном преступном сообществе в карачаево-черкесском Хабезе — родовом селе бывшего сенатора Рауфа Арашукова, Как сообщает 22 октября РБК со ссылкой на осведомленные источники, в результате следственных мероприятий были задержаны несколько человек, включая нескольких родственников экс-сенатора.
Известия 14:47
Футбол
Каррера заявил, что готов снова поработать в России
RT на русском 15:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в Центральной России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» предупредила о похолодании в центральных регионах страны.
RT на русском 06:33
Экономика
Силуанов рассказал о росте зарплат бюджетников в 2020 году
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о росте зарплат российских бюджетников в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:21
Единоборства
Тони Фергюсон бросил вызов Джону Джонсу
Бывший временный чемпион UFC в легкой весовой категории Тони Фергюсон обратился к чемпиону в полутяжелой весовой категории Джону Джонсу.
Allboxing.ru 04:33
Авто
Новосибирцу начислили за Bentley налог в 273 тысячи рублей
По информации службы, налог на катер с двигателем мощностью 2000 лошадиных сил составил 100 тысяч рублей, за катер с двигателем в 1430 "лошадок" владельцу придется уплатить 71,5 тысячи.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Отношение к русским в Эстонии улучшилось
Американский журналист Виджай Махешвари рассказал о впечатлениях от посещения Эстонии, отметив положительное отношение к русскому языку и русским.
Газета.Ru 05:38
Фигурное катание
Алексей Ягудин: Мы с Таней научились отодвигать свое олимпийское «я» и слушать друг друга
Совсем скоро увидеть выступление Алексея Ягудина петербуржцы смогут вживую.
КП - Санкт-Петербург вчера в 14:10
Киберспорт
Рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта составили в Forbes
Бывший игрок российской команды Virtus.Pro Роман Ramzes Кушнарев возглавил рейтинг самых влиятельных лиц киберспорта на постсоветском пространстве.
Москва 24 06:47
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Discover24 02:50
Происшествия
Силовики пришли в «Комитет за гражданские права»
Как сообщил The Insider председатель организации Андрей Бабушкин, которого не пустили внутрь, приехавшие в офис силовики пытаются оказать давление на господина Маякова, чтобы тот признался в получении «некой суммы денег».
Коммерсантъ 12:57
Космос
Blue Origin представляет команду для создания лунного модуля
AstroNews.ru 11:49
Кино
Джаред Лето пытался сорвать съемки «Джокера»
Newstracker.ru вчера в 10:25
Кино
Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем
Газета.Ru вчера в 05:36
Происшествия
Два самолета получили повреждения в «Шереметьево»
Два самолета в столичном аэропорту "Шереметьево" получили повреждения во вторник, их причины будут установлены в ходе прокурорской проверки.
Интерфакс 14:07
Армия и оружие
США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер заявил, что часть американских войск сохранит свое присутствие в деревнях около нефтяных полей на северо-востоке Сирии, чтобы не допустить прибытия боевиков террористической группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости вчера в 06:47