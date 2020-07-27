У президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана состоялся телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию между Арменией и Азербайджаном

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