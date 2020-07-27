Политика
Mockva.ruПутин обсудил с Эрдоганом ситуацию между Арменией и Азербайджаном
У президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана состоялся телефонный разговор. Лидеры двух стран обсудили ситуацию конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье
Комсомольская правда14:44
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Интернет
Эксперт рассказал, какие пароли самые популярные у россиян
Самыми популярными паролями в начале этого года и у россиян, и во всем мире были цифровые и клавиатурные комбинации.
ПРАЙМ 19:06
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Генерал-полковник отметила, что к преступлениям в налоговой сфере традиционно относят четыре статьи УК РФ: 198, 199.1, 199.2, а также 159 «мошенничество».
vtomske.ru 06:05
Политика
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровском крае
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярёва «успокаивается», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:49
Происшествия
Аэропорт Южно-Сахалинска эвакуирован из-за сообщения о минировании
Пассажиры и персонал аэропорта Южно-Сахалинска эвакуированы во вторник утром из-за поступившей информации о минировании здания аэровокзала, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе аэропорта.
Интерфакс 19:54
Здоровье
В Аргентине разработали сыворотку против коронавируса
Буэнос-Айрес, 27 июля 2020, 23:52 — REGNUM В Аргентине начались испытания на людях новой гипериммунной сыворотки против COVID-19.
REGNUM 16:52
Общество
В США начались крупнейшие испытания вакцины против коронавируса
В США биотехнологическая компания Moderna приступила к третьему этапу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
Страна Советов on-line 14:09
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru 04:52
Экономика
Расходы семей на оплату услуг ЖКХ могут снизить
Минстрой совместно с минтрудом проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22 до 15 процентов.
Российская газета вчера в 20:00
Здоровье
34 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
26 июля в Амурской области подтверждено 34 новых случая COVID-19.
Телепорт вчера в 03:57
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости 09:28
Шоу-бизнес
Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева
Народный артист РФ и лидер группы Динамик Владимир Кузьмин рассказал о давней мечте, которую королева эстрады Алла Пугачева помогла претворить в жизнь в 1984 году.
Политическая Экспертиза 08:28
Здоровье
Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением
Правительство Великобритании обнародовало национальную стратегию по борьбе с ожирением.
Страна Советов on-line 14:44
Общество
Китайский самолет-амфибия AG600 впервые взлетел с моря
Испытание самого крупного китайского самолета-амфибии AG600 «Куньлун» прошло успешно 26 июля.
ФАН 10:09
Общество
21 сентября отменяются поезда из Южно-Сахалинска в Ноглики и обратно
21 сентября текущего года отменяются пассажирские поезда №603 Южно-Сахалинск — Ноглики и №604 Ноглики — Южно-Сахалинск в связи с необходимостью проведения путевых ремонтных работ на перегоне Макаров — Туманово.
Сахалин.Инфо 18:45
Общество
Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России
Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, смогут сами выбирать курс повышения квалификации, но при этом им будет необходимо учитывать мнение своих работодателей.
РИА Новости 04:52
Экономика
Индексы Уолл-стрит завершили сессию с прибылью
Нью-Йорк, США, 27 июля 2020, 23:23 — REGNUM Фондовый рынок США провел торги 27 июля в «зеленой зоне», основные индексы завершили сессию с прибылью в 0,5−1,5%.
REGNUM 16:23
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Экономика
Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года
В последний раз золото стоило больше 1910 долларов за тройскую унцию в сентябре 2011 года — тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Вечерняя Москва вчера в 23:56
Футбол
Хавбек «Уфы» Урунов в скором времени станет игроком «Спартака»
Полузащитник "Уфы" Остон Урунов в скором времени станет футболистом московского "Спартака", сообщает Sport24.
Газета.Ru 17:05
Авто
В Европе появится 20-сильный электрокар eBussy
SpeedMe 07:32
Экономика
Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Библиотеки обязали убрать из общего доступа книги с маркировкой "18+"
Библиотеки при формировании фондов обяжут соблюдать требование о классификации, маркировке и выдаче книг в соответствии с возрастной категорией посетителей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:31
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news 07:08
Гаджеты
ОС Android опередила iOS по лояльности пользователей
Специалисты говорят, что ситуация изменилась на фоне того, что компания Google за последние годы серьезно улучшила свою операционную систему, сделав ее более интересной и стабильной.
Astera 07:58
Происшествия
Удальцова задержали за организацию акций в поддержку Хабаровска
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил, что его задержали в Москве.
Коммерсантъ 12:26
Наука
Обнаружен один из лучших овощей для борьбы с гипертонией
Было обнаружено, что этот овощ способен значительно снизить давление за счет уменьшения жесткости сосудов.
Профиль 05:32