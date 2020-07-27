Политика
РБКПутин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии. 12 июля на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начался вооруженный конфликт.
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Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье
Комсомольская правда14:44
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Игры
«Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2 — в России изменили список игр для PS Plus
В России список отличается от других стран — местные пользователи PS4 получат игру «Безумцы» вместо Call of Duty: Modern Warfare 2. Sony не назвала причины такого решения.
CyberSport.ru 11:44
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов в понедельник, 27 июля, в ходе брифинга заявил, что новый учебный год в школах начнется в традиционной форме.
Известия 15:53
Футбол
«Брайтон» объявил о подписании Адама Лалланы
"Брайтон энд Хоув Альбион" на официальном сайте объявил о подписании полузащитника Адама Лалланы.
Soccer.ru 15:54
Футбол
Фанаты «Динамо» угрожают Луческу: это будут самые непростые миллионы евро в вашей карьере
Фанаты киевского "Динамо" продолжают выступать против назначения на пост главного тренера команды Мирчи Луческу, который до этого тренировал злейшего врага киевлян по чемпионату Украины – донецкий "Шахтер".
Вести.Ru 15:36
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Единоборства
Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о том, как относится к Александру Емельяненко после победы над ним.
Pravda.Ru 04:58
Технологии
При просмотре ленты Instagram начал включать камеру
Странность в работе приложения отмечается из-за появившейся на смартфонах iPhone с бета-версией iOS 14 опции оповещения о включенном микрофоне или камере.
Evo-rus.com 11:32
Политика
Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе
Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известия 15:53
Происшествия
Жители Перми спасли утопающую женщину, создав живую цепь
В Перми местные жители спасли женщину, тонувшую в реке Каме. По сообщениям очевидцев, ей на помощь бросился один из прохожих.
RT на русском вчера в 09:00
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Общество
У чемпиона мира по биатлону Шипулина нашли коронавирус
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.
Известия 04:14
Происшествия
ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Москве
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт, планировавшийся в людном месте Москвы.
Газета.Ru 12:07
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 4,25% годовых
В пятницу, 24 июля, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 4,25% годовых.
RT на русском 24 июля в 10:41
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем
Российская газета 13:05
Происшествия
Самарский полицейский пострадал при взрыве во время задержания пьяного
"При задержании мужчина кинул в полицейских предмет, который взорвался", - уточнили в МВД.
Газета.Ru 14:56
Авто
Компания Skoda обновила свои модели в России
Кроссовер Skoda Kodiaq следующего модельного года теперь будет оснащен премиальной аудиосистемой MIB3 от VW и рулевым колесом с двумя спицами.
32CARS.ru 15:02
Фигурное катание
22-летняя фигуристка Юлия Липницкая стала мамой и показала дочь
Спортсменка стала мамой месяц назад. Фигуристка и олимпийская чемпионка Юлия Липницкая стала мамой. У 22-летней спортсменки родилась дочь.
Летидор 15:37
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» встречается с девушкой на 30 лет моложе себя
Сам Григорьев-Аполлонов отметил, что недавно летел из Сочи с приятелем, который развёлся после 30 лет брака, снова женился на молодой девушке и стал отцом маленькой дочки.
Life.ru 13:08
Общество
Станцию МЦК «Ботанический сад» затопило после ливня в Москве
Ливень, прошедший в Москве в понедельник, затопил станцию Московского центрального кольца "Ботанический сад".
Российская газета 13:10
Финансы
Подъем рынка акций РФ к вечеру приостановился из-за просевшей нефти
Подъем рынка акций РФ к вечеру в понедельник приостановился из-за просевшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок в условиях эскалации напряженности между США и Китаем; лидерами роста остаются бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до новых вершин.
Интерфакс 10:25
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не принесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК 15:06
Общество
В «Что? Где? Когда?» произошел конфликт из-за обвинений игрока в домогательствах
Сообщается, что Уварова ранее подготовила ответ на запрос Русской службы Би-би-си о ситуации с обвинениями в домогательствах.
БИЗНЕС Online 12:58
Общество
В Севастополе на ЕГЭ по физике выпускник впервые набрал 100 баллов
По истории 100 баллов достигли трое: выпускница прошлых лет Лейла Нахапетян, учащаяся образовательного центра «Бухта Казачья» Мария Бережнова и представитель ФГКОУ СОШ № 8 Артем Александрин.
КП - Севастополь 08:17
Культура
Сериал Богомолова по истории «ангарского маньяка» выйдет 20 августа
Культуромания 12:11
Армия и оружие
«Солнцепек» вошел в топ самых популярных экспортных сухопутных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" находится на вооружении нескольких стран.
Российская газета 06:26
Здоровье
Более 98% россиян с коронавирусом поправляются без особого лечения
По словам Киселева, свыше 98% инфицированных COVID-19 выздоравливают без особого лечения.
Evo-rus.com 11:17
Общество
Граждане России в период пандемии стали покупать «золотые паспорта»
Москва, 27 июля 2020, 22:48 — REGNUM Во время пандемии коронавируса граждане России стали чаще пытаться получить вид на жительство за рубежом или гражданство иностранного государства.
REGNUM 15:48