Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии. 12 июля на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начался вооруженный конфликт.

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

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