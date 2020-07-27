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РБК
РБК

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии. 12 июля на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начался вооруженный конфликт.В источнике
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РБК

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

РБКвчера в 15:31
РИА Новости

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим Курбан-байрамом

РИА Новостивчера в 14:48
RT на русском

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

RT на русскомвчера в 14:50
Фонтанка.Ру

Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт и Сирию

Фонтанка.Рувчера в 14:16
ТАСС

Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки в районе армяно-азербайджанской границы

ТАССвчера в 14:52
Комсомольская правда

Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье

Комсомольская правдавчера в 14:44
Газета.Ru

Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт

Газета.Ruвчера в 16:55

Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:23
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За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Техосмотр без аккредитации теперь попадает под статью УК РФ, если в результате нелегального ТО был нанесен ущерб гражданам или государству при крупном доходе - нарушитель получит штраф или арест на полгода.
Газета.Ruвчера в 04:51
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Как коронавирус вызывает потерю обоняния

Группой ученых во главе с нейробиологами из Гарвардской Медицинской школы опубликована научная работа, в которой специалисты ответили на вопрос, почему при инфицировании коронавирусом пропадает обоняние.
МедиаПоток25 июля в 07:38
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Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Внешнеполитическое ведомство Украины в понедельник, 27 июля, передало посольству России в Киеве ноту протеста в связи с проведением накануне военно-морского парада подразделений Черноморского флота РФ в Севастополе по случаю Дня Военно-морского флота РФ.
Известиявчера в 15:53
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Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году

Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk25 июля в 08:24
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что окончательное решение о формате проведения мероприятий в честь начала учебного года в школах будет принято во второй половине августа.
РБКвчера в 07:47
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Россиян призвали не паниковать из-за более заразного типа коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов считает, что у россиян нет поводов для паники из-за якобый крайне заразного типа коронавируса во Вьетнаме.
Московский Комсомолецвчера в 12:16

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБКвчера в 15:06
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Онищенко назвал отличительные симптомы коронавируса

Ранее об отличиях коронавирус от гриппа рассказал Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Gazeta.SPbвчера в 01:32
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Луческу подал в отставку с поста главного тренера киевского «Динамо»

Румынский футбольный специалист Мирча Луческу ушёл в отставку с поста главного тренера киевского клуба «Динамо» спустя всего четыре дня после своего назначения, сообщает издание Gazeta Sporturilor.
Аргументы и Фактывчера в 11:09