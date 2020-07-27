Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана
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Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии. 12 июля на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начался вооруженный конфликт.В источнике
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Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье
Комсомольская правдавчера в 14:44