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РБК
РБК

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Согласно сообщению пресс-службы Эрдогана, главы государств в ходе телефонного разговора затронули конфликт между Азербайджаном и Арменией, а также ситуацию в Ливии и Сирии. 12 июля на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе начался вооруженный конфликт.В источнике
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РБК

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

РБКвчера в 15:31
Газета.Ru

Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт

Газета.Ruвчера в 16:55
РИА Новости

Путин поздравил Эрдогана и турецкий народ с наступающим Курбан-байрамом

РИА Новостивчера в 14:48
Фонтанка.Ру

Путин и Эрдоган обсудили армяно-азербайджанский конфликт и Сирию

Фонтанка.Рувчера в 14:16
ТАСС

Путин и Эрдоган обсудили обострение обстановки в районе армяно-азербайджанской границы

ТАССвчера в 14:52
Комсомольская правда

Путин и Эрдоган заявили о готовности координировать усилия для стабилизации ситуации в Закавказье

Комсомольская правдавчера в 14:44
RT на русском

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Закавказье

RT на русскомвчера в 14:50
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Десять пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

В Москве скончались еще десять пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:23
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Польша испугалась размещать F-35 вблизи Калининградской области

Польша испугалась размещать истребители пятого поколения F-35 Lightning II на базе в городе Мальборк, расположенном на расстояниии 80 километров от Калининградской области, и не будет этого делать в Миньск-Мазовецком, находящемся недалеко от Белоруссии.
Lenta.ru17:09
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Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новостивчера в 14:27
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