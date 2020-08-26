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Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Путин сообщил об обсуждении им открытия перелетов в новые страны

РБК10:36
Известия

Путин заявил об обсуждении с Голиковой дальнейшего открытия авиасообщения

Известия09:52
Lenta.ru

Путин обсудил запуск авиасообщения с другими странами

Lenta.ru10:02
RT на русском

Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

RT на русском09:57
РИА Новости

Путин обсуждал с Голиковой открытие международного авиасообщения

РИА Новости09:56
ТАСС

Путин обсудил с Голиковой вопросы открытия авиасообщения с другими странами

ТАСС09:54
URA.Ru

Путин назвал условие для открытия российских границ

URA.Ru10:33

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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СМИ сравнили болезнь Навального с отравлением болгарского бизнесмена Гебрева

Лечащие врачи российского оппозиционера Алексея Навального из германской клиники «Шарите» связались с болгарскими коллегами, занимавшимися лечением бизнесмена Емельяна Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии.
Коммерсантъ14:50
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Вышел новый геймплей ремейка S.T.A.L.K.E.R. на движке Unreal Engine 4

Независимый разработчик Ivan Sorce на своём канале в YouTube опубликовал два новых геймплейных ролика неофициального ремейка S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, созданного на движке Unreal Engine 4. В первом ролике можно увидеть обновлённое небо, а также программную технику Parallax occlusion mapping на примере стены.
Чемпионат16:08
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Service07:36
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