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Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.В источнике
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РИА Новости

Путин обсуждал с Голиковой открытие международного авиасообщения

РИА Новостивчера в 09:56
URA.Ru

Путин назвал условие для открытия российских границ

URA.Ruвчера в 10:33
Lenta.ru

Путин обсудил запуск авиасообщения с другими странами

Lenta.ruвчера в 10:02
RT на русском

Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

RT на русскомвчера в 09:57
РБК

Путин сообщил об обсуждении им открытия перелетов в новые страны

РБКвчера в 10:36
ТАСС

Путин обсудил с Голиковой вопросы открытия авиасообщения с другими странами

ТАССвчера в 09:54
Известия

Путин заявил об обсуждении с Голиковой дальнейшего открытия авиасообщения

Известиявчера в 09:52

Счетная палата выявила нарушения в выплатах пенсий россиянам

После проверки деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017–2019 годах в ведомстве заявили, что главной проблемой является открытие на одного и того же человека 2-х и более счетов, а также присвоение одного СНИЛС нескольким россиянам.
Live2425 августа в 01:25
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В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

Российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.
RT на русском17:20
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Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфаксвчера в 04:07
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Семью донского депутата Руденко сняли с самолета за дебош

Депутата заксобрания Ростовской области, единоросса Валентину Руденко вместе с родственниками сняли с самолета после конфликта с другими пассажирами, передают РЕН ТВ и Пятый канал со ссылкой на источники.
161.ruвчера в 11:20
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Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новостивчера в 03:24
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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