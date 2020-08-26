Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами
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Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.В источнике
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