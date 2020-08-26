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Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.В источнике
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РБК

Путин сообщил об обсуждении им открытия перелетов в новые страны

РБК10:36
Москва 24

Путин обсудил с Голиковой вопросы открытия авиасообщения с другими странами

Москва 2410:11
RT на русском

Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

RT на русском09:57
Lenta.ru

Путин обсудил запуск авиасообщения с другими странами

Lenta.ru10:02
РИА Новости

Путин обсуждал с Голиковой открытие международного авиасообщения

РИА Новости09:56
ТАСС

Путин обсудил с Голиковой вопросы открытия авиасообщения с другими странами

ТАСС09:54
Известия

Путин заявил об обсуждении с Голиковой дальнейшего открытия авиасообщения

Известия09:52

NVIDIA показала эталонную GeForce RTX 3090. Подтверждён необычный дизайн и 12-контактный разъём питания

Добавим, что NVIDIA обещает поставлять в комплекте с видеокартами переходник на 12-контактный разъём с пары 8-контактных, так что покупать новый блок питания для GeForce RTX 3090 не придётся.
3DNews09:55

Песков прокомментировал решение Пригожина по долгу Навального и ФБК

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что директор компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Алексея Навального, Любови Соболь и «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК)*.
RT на русском06:25
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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В МИД России назвали оскорбительными обвинения по делу Навального

«Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего», — указали в МИД.
CT news07:29
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Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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