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Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

Президент России Владимир Путин обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой вопросы по открытию авиасообщения с другими странами. Об этом он сообщил на совещании с членами правительства.В источнике
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РБК

Путин сообщил об обсуждении им открытия перелетов в новые страны

РБК10:36
ФАН

Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

ФАН10:03
Lenta.ru

Путин обсудил запуск авиасообщения с другими странами

Lenta.ru10:02
RT на русском

Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

RT на русском09:57
РИА Новости

Путин обсуждал с Голиковой открытие международного авиасообщения

РИА Новости09:56
ТАСС

Путин обсудил с Голиковой вопросы открытия авиасообщения с другими странами

ТАСС09:54
Известия

Путин заявил об обсуждении с Голиковой дальнейшего открытия авиасообщения

Известия09:52

Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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Российские ученые разработают уникальную вакцину от коронавируса

Российские ученые работают над уникальной вакциной, которая сможет одновременно защитить от гриппа и коронавируса, рассказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.
Газета.Ru12:46
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости08:25
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На закрытии кинофестиваля «Восток & Запад» назовут победителей

Традиционных золотых сарматских львов вручат победителям в таких номинациях, как «Лучший фильм», «Лучший актер», «Лучший режиссер» в международной и российской программе, а также конкурсе короткометражных фильмов «Шаг».
Orenonline.ru07:20
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