Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с новыми странами

Глава российского государства добавил, что его коллеги подчеркивали важность открытия границ. При этом они отмечали, что нужно проявлять осторожность, чтобы избежать очередной волны коронавируса.