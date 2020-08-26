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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с новыми странами

Глава российского государства добавил, что его коллеги подчеркивали важность открытия границ. При этом они отмечали, что нужно проявлять осторожность, чтобы избежать очередной волны коронавируса.В источнике
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РБК

Путин сообщил об обсуждении им открытия перелетов в новые страны

РБК10:36
URA.Ru

Путин назвал условие для открытия российских границ

URA.Ru10:33
RT на русском

Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с другими странами

RT на русском09:57
Lenta.ru

Путин обсудил запуск авиасообщения с другими странами

Lenta.ru10:02
РИА Новости

Путин обсуждал с Голиковой открытие международного авиасообщения

РИА Новости09:56
ТАСС

Путин обсудил с Голиковой вопросы открытия авиасообщения с другими странами

ТАСС09:54
Известия

Путин заявил об обсуждении с Голиковой дальнейшего открытия авиасообщения

Известия09:52

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
Ведомости09:57
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В России изменили правила надбавки за классное руководство

Надбавка в пять тысяч рублей за классное руководство учителям будет отделена от зарплаты, эта выплата пойдет отдельно, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе онлайн-встречи с главой партии "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым.
РИА Новости03:24
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Белоруссия не признала нарушение воздушного пространства Литвы

Исполняющий обязанности заместителя командующего ВВС и ВПО Белоруссии полковник Олег Орлов отмечает, что летчики управляли самолётами в соответствии с белорусским и международным законодательством.
Evo-rus.comвчера в 02:01
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Кремль оценил обвинения в причастности к отравлению Навального

Обвинения в причастности к отравлению блогера Алексея Навального властей России является простым шумом и не могут быть правдой, заявил 25 августа пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 06:17
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Facebook ждёт обрушения доходов от рекламы из-за повышенной конфиденциальности в iOS 14

Сегодня Facebook предупредила рекламодателей, что новые инструменты Apple для борьбы с отслеживанием персональных данных пользователей могут привести к падению доходов от рекламной платформы Audience Network более чем на 50 % из-за удаления возможностей персонализации рекламы в приложениях.
3DNews14:29

На базе ПАО «ОДК-Сатурн» создадут университетский центр

ПАО «ОДК-Сатурн» на форуме Армия-2020 подписало с Санкт-Петербургским политехом им. Петра Великого и РГАТУ соглашение о создании на базе предприятия университетского зеркального инжинирингового центра.
Рыбинские Известия02:11

Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент поручил прокуратуре разобраться в законности сделки, из-за которой государство потеряло контроль над активами Башкирской содовой компании, и дал поручение правительству России совместно с руководством региона разобраться в ситуации.
Известия13:38
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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