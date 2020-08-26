Путин обсудил с Голиковой открытие авиасообщения с новыми странами
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Глава российского государства добавил, что его коллеги подчеркивали важность открытия границ. При этом они отмечали, что нужно проявлять осторожность, чтобы избежать очередной волны коронавируса.В источнике
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