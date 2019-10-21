Политика
RT на русскомПутин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России
Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец. Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин и Голодец обсудили вопросы развития спорта.
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьером Ольгой Голодец заявил о необходимости продвижения российского документального кино, сообщает пресс-служба Кремля.ФАНвчера в 21:16
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Кино
Netflix опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Корона»
Piter.tv вчера в 14:51
Политика
Трамп признался в симпатии к России
Газета.Ru 20 октября в 04:46
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Политика
Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Здоровье
Медики рекомендуют ввести капусту в ежедневный рацион
Цветная капуста отлично подойдёт для диеты из-за большого содержания белка.
Волгоград Онлайн вчера в 19:04
Общество
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 03:33
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Космос
В России планируют создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель
В России планируется создать возвращаемую многоразовую ракету-носитель.
RT на русском 01:28
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК вчера в 18:47
Космос
NASA: К Земле летит астероид диаметром до километра
В Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили о приближении к Земли астероида диаметром от 400 до 1000 метров, сообщают «РИА Новости».
UfacityNews.ru вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Светлана Хоркина стала мамой во второй раз
StarHit.ru вчера в 16:00
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Общество
В России увеличилось число долларовых миллиардеров
Piter.tv вчера в 18:30
Происшествия
На юго-западе Москвы при пожаре в квартире погиб один человек
Один человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.
ТАСС 02:09
Шоу-бизнес
Тимати и Решетову после фотографий из роддома заподозрили в обмане
По мнению некоторых, снимки получились слишком профессиональными. Российский рэпер Тимати 16 октября стал отцом второй раз.
NewInform 19 октября в 09:48
Экономика
СМИ сообщили о страховании добровольных пенсионных накоплений россиян
В министерстве отметили, что целью законопроекта является создание стимула для самостоятельного формирования накоплений и развития корпоративных пенсионных программ.
РБК 00:07
Гаджеты
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
Lenta.ru 18 октября в 21:01
Происшествия
Потерпевшими из-за прорыва дамбы под Красноярском признаны 29 человек
Потерпевшими по уголовному делу о прорыве дамбы вблизи Красноярска признаны 29 человек.
Телеканал 360° вчера в 22:00
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к войне с Турцией
Ранее, 9 октября Турция начала на границе с Сирией военную операцию «Источник мира» против террористов и курдских формирований.
Ведомости 01:52
Происшествия
В Забайкалье предъявили обвинение членам ОПГ, совершившим 17 убийств
Члены банды подозреваются в совершении ряда особо тяжких преступлений, в том числе убийствах и бандитизме (часть 1, часть 2 статьи 105 УК РФ, часть 1, часть 2 статьи 209 УК РФ).
Российская газета 01:52
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
В ведомстве пояснили, что отмена пуска никак не повлияла на успех учений «Гром-2019», так как их целью был не запуск максимального числа ракет, а проверка системы боевого управления вооруженными силами.
РБК вчера в 10:11
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Происшествия
СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки
ТАСС вчера в 07:01
Политика
Трамп намерен заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп снова заявил о своем намерении заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 02:45
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 21 по 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы проявите активность в финансовом плане, и многое получится, но риск должен быть разумным.
Алтайская правда 20 октября в 23:59
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 20 октября в 09:58