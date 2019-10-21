с чего всё началось

Президент России Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец. Как сообщает официальный сайт Кремля, Путин и Голодец обсудили вопросы развития спорта.

Путин обсудил с Голодец вопрос развития спорта в России

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