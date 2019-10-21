с чего всё началось

О вертикали местной и государственной власти, поддержке документального кино, успехах российской анимации и жизни сельских киноклубов шла речь на встрече президента с вице-премьером Ольгой Голодец.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Музыка Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню сольного проекта Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн порадовал поклонников клипом на новый сингл своего сольного проекта.

Армия и оружие НАТО изменит методику учений с учетом российских боевых возможностей "Вероятно, что возможности России в области ограничения и воспрещения доступа и маневра в случае боевых действий со странами НАТО станут для них труднопреодолимым препятствием в проведении военных операций альянса", - цитирует RT выдержку из документа.

Общество В России вошли в моду десятиметровые квартиры Минимальный метраж квартиры-студии в российских городах-миллионниках в 2018 году составлял 12 квадратных метров, в 2019-м показатель снизился до 10 квадратных метров.

Фигурное катание Фигуристка Щербакова посетила казино в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова, которая одержала победу на первом в сезоне этапе Гран-при в США, посетила казино в Лас-Вегасе.

Наука Впервые получено стабильное соединение пятивалентного плутония Международная группа ученых, в которую входят сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ, обнаружила никогда не встречавшееся ранее соединение пятивалентного плутония.

Космос NASA намерено не допустить отсутствия астронавтов США на МКС Американское космическое агентство НАСА намерено избежать ситуации, когда астронавтов из США не окажется в составе экипажа МКС.

Футбол Стал известен полный список претендентов на «Золотой мяч» France Football огласил полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Гаджеты Apple настаивает обновить старые iPhone до последней iOS Рекомендуется обновиться до 3 ноября, но если это случится и позже, то компания не будет против.

Общество Россия не вошла в рейтинг стран с лучшими пенсионными системами Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили рейтинг пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).

Политика Трамп пригрозил Ирану небывалым по силе ударом Президент США Дональд Трамп пригрозил в понедельник Ирану небывалым по силе ударом в случае неприемлемых действий с его стороны.

Кино Минкультуры запустило базу данных о господдержке фильмов Раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах открыт с 21 октября, сообщает ТАСС.

Политика Легойда назвал заявления о «поражении» РПЦ на Афоне «псевдоанализом» Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в понедельник назвал "псевдоанализом" сообщения в блогах о якобы поражении Русской православной церкви на Афоне в борьбе с Константинопольским патриархатом по вопросу признания неканоничной "новой церкви" Украины.

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Финансы Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).

Шоу-бизнес Сын Кристины Орбакайте окончил университет Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками радостной новостью. Средний сын певицы — Дени Байсаров — окончил университет в Лондоне.

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Политика Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате» Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Экономика Медведев заверил, что в России с экономикой все в порядке Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что с российской экономикой все в порядке. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала помолвочное кольцо Ольга Бузова провела уик-энд в Риме. Там же, судя по геотегам, находился и блогер Давид Манукян. Напомним, паре приписывают роман.

Происшествия Омбудсмен назвал причину истощения девочки из Орла Ранее СУСК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних после того, как в больницу попала 12-летняя девочка с истощением, которая проживала в семье с восемью детьми.