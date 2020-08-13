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Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»

Президент России Владимир Путин встретился с директором ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и обсудил с ним экономические показатели энергетического холдинга. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
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РЕН ТВ

«Интер РАО»: В РФ платят за электричество в разы меньше, чем в ЕС

РЕН ТВ16:10
Известия

Ковальчук рассказал Путину, что стоимость электроэнергии в РФ в 4 раза ниже, чем в ЕС

Известия14:06
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00
Российская газета

Деньги из света

Российская газета08:17
Комсомольская правда

Путину рассказали о стоимости электричества в России и за рубежом

Комсомольская правда08:05
Вести.Ru

«Интер РАО»: перспективы развития и новые проекты. Новости на «России 24»

Вести.Ru08:56
Коммерсантъ

Генерация для «Восток Ойл» обойдется в 200–300 млрд руб

Коммерсантъ08:24

Суд по иску Федосеевой-Шукшиной к Алибасову состоится 25 августа

Напомним, актриса подала в суд на своего мужа с целью признать недействительными две сделки: по дарению продюсеру квартиры и по переоформлению этой недвижимости на помощника Алибасова Сергея Моцаря.
Аргументы и Факты12:44
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Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавируса

Американского лидера Дональда Трампа проинформировали о российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V». Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
RT на русском14:43
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В МЧС заявили, что подача воды на курорты Кубани может быть ограничена

Власти Краснодарского края могут ограничить подачу воды в Новороссийске, Геленджике, Анапе и Темрюкском районе из-за низкого притока воды в бассейне реки Кубань, сообщили журналистам в среду в Главном управлении МЧС по региону.
ТАССвчера в 15:16
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новости04:27
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Дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Дирижер Владимир Спиваков опубликовал в своем Instagram публичное обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором отказался от ордена имени Франсиска Скорины, полученного из рук политика в 2014 году.
Gazeta.SPbвчера в 12:17
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Спецслужбы США обвинили разведку РФ в создании шпионской программы

Специалистам американских спецслужб якобы удалось установить, что хакеры Fancy Bear используют некую программу под названием Drovorub, которая позволяет загружать и скачивать файлы с компьютера потенциальной жертвы, получать сведения об онлайн-активности с этого устройства и задавать компьютеру разные задачи.
Газета.Ru15:20
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