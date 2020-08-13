Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»
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Президент России Владимир Путин встретился с директором ПАО «Интер РАО» Борисом Ковальчуком и обсудил с ним экономические показатели энергетического холдинга. Об этом в четверг, 13 августа, сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
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