Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»
Смотрите также
Акции «Яндекса» замедлились в росте после захвата офиса в Минске
Руководство «БелАЗа» отрицает сообщения о забастовке на предприятии
Znak сообщил об избиении в тюрьмах Белоруссии задержанных на протестах
Наталья Рудова подтвердила свою первую беременность
Названа продолжительность действия российской вакцины от коронавируса
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд
ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто
В Бресте милиция открыла огонь на поражение по протестующим
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
На территории предприятия Rusal в Красноярском крае произошел пожар
Женщины в Минске устроили акцию против насилия на акциях протеста
В Белоруссии после задержания умер 25-летний протестующий
Алла Хадикова станет участницей проекта «Голос 60+»
Акции «Яндекса» замедлились в росте после захвата офиса в Минске
ЦИК отчиталась о почти 15% голосов за соперницу Лукашенко в Минске
Работники завода БелАЗ потребовали провести национальную забастовку
В ЕП призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Чистый долг России вновь превысил активы правительства
США призвали Белоруссию провести новые президентские выборы
СК Белоруссии заявил о скоординированности массовых беспорядков
В Центре Гамалеи ответили на критику вакцины от COVID-19 за рубежом
Отрицательный резус-фактор увеличивает риск заражения COVID-19
Аксенов поручил уволить главу «Крымавтодора»
Глава государства отметил, что "Интер РАО" стала одной из крупнейших компаний, занимая четвертое место в РФ по выработке электроэнергии и тепловой энергии. "С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели", - сказал Путин.В источнике
Подробнее о событии