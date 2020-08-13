Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

Глава государства отметил, что "Интер РАО" стала одной из крупнейших компаний, занимая четвертое место в РФ по выработке электроэнергии и тепловой энергии. "С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели", - сказал Путин.