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ТАСС
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

Глава государства отметил, что "Интер РАО" стала одной из крупнейших компаний, занимая четвертое место в РФ по выработке электроэнергии и тепловой энергии. "С 2018 года по настоящее время ввели в эксплуатацию уже свыше 6 гигаватт мощности, это очень хорошие показатели", - сказал Путин.В источнике
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ТВ Центр

Путин и гендиректор «Интер РАО» обсудили планы по развитию компании

ТВ Центр07:42
Накануне.Ru

Средняя стоимость Мегаватт-часа в России составила $57 – глава «Интер РАО»

Накануне.Ru07:09
Известия

Путин обсудил с Ковальчуком работу и проекты «Интер РАО»

Известия07:22
ИА Красная Весна

Путин похвалил «Интер РАО» за активное развитие энергетики в России

ИА Красная Весна07:16
News.ru

Путин похвалил руководство «Интер РАО» за хорошие показатели

News.ru07:10
Вести.Ru

Ковальчук: за последние шесть лет капитализация «Интер РАО» увеличилась более чем в восемь раз. Новости на «России 24»

Вести.Ru07:25
ТАСС

Путин назвал очень хорошими показатели деятельности «Интер РАО»

ТАСС07:00

США сохранили пошлины на товары из ЕС объемом $7,5 млрд

Всемирная торговая организация (ВТО) в октябре 2019 года официально разрешила Вашингтону ввести пошлины на европейские товары общим объемом $7,5 млрд в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.
Интерфакс05:17

Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюс03:23
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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Маленьких макак обучили распознавать слова и буквы

Специалисты предполагают, что человек научился читать благодаря тому, что одна из мозговых зон успешно распознавала символы и знаки, после чего эволюционировала и начала воспринимать написанные буквы.
МедиаПотоквчера в 01:13
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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