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Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 российских граждан

Москва, 7 августа 2020, 14:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко инцидент с задержанием под Минском 33 российских граждан. Беседа проходила по телефону, сообщает 7 августа пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
«Подчёркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — говорится в сообщении
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RT на русском06:55
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Путин и Лукашенко обсудили задержание в Белоруссии 33 россиян

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