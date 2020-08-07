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REGNUM
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Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 российских граждан

Москва, 7 августа 2020, 14:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко инцидент с задержанием под Минском 33 российских граждан. Беседа проходила по телефону, сообщает 7 августа пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились выяснить "истинные причины" ситуации с задержанием россиян под Минском, сообщает
 пресс-служба белорусского лидера.
Газета.Ru07:32
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Коммерсантъ

Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян

Коммерсантъ06:58
ТАСС

Лукашенко и Путин договорились найти виновных в ситуации с задержанием россиян

ТАСС07:37
BFM.ru

«Сейчас выборы — это главное». Путин и Лукашенко переговорили по телефону

BFM.ru08:51
БИЗНЕС Online

Путин позвонил Лукашенко впервые после задержания бойцов из России

БИЗНЕС Online06:48
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян в Белоруссии

РИА Новости08:44
RT на русском

Путин и Лукашенко обсудили задержание в Белоруссии 33 россиян

RT на русском06:55
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко договорились наказать виновных

Комсомольская правда07:36
КП - Беларусь

Путин и Лукашенко обсудили ход избирательной кампании в Беларуси, пандемию и задержание 33 россиян

КП - Беларусь08:01

Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске

Звукооператоров Кирилла Галанова и Влада Соколовского, включивших песню "Перемен" Виктора Цоя на концерте в поддержку властей в Минске, арестовали на 10 суток, сообщает белорусское издание "Наша Нiва".
Диджеев арестовали за песню «Перемен» на концерте в поддержку властей в Минске
Газета.Ru08:27
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
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В Сирии отложено российско-турецкое патрулирование трассы М4

По информации руководителя российского миротворческого Центра контр-адмирала Александра Щербицкого, турецкое командование принимает определенные меры для уничтожению боевиков, действующих вдоль стратегической трассы М, связывающей провинцию Латакия с крупным городом Алеппо.
Российская газета08:32
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Тихановская назвала глупостью свое участие в выборах главы Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призналась, что выдвижение на пост главы государства принесло столько проблем, что эту инициативу стоит назвать глупостью, а не подвигом.
Экономика сегодня07:57
7

Дитрих допустил повышение лимита скорости на бесплатных трассах России

Глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что ведомство прорабатывает возможность повышения лимита скорости не только на платных трассах страны, но и на бесплатных, однако только тех, что относятся к высшей технической категории — первой или, возможно, второй.
Известия08:33
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Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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158 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)07:00
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