Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили задержание российских граждан под Минском. Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.В источнике
С чего всё началось
В пресс-службе президента Белоруссии сообщили
, что оба лидера договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
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