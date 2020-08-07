Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили задержание российских граждан под Минском. Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.В источнике
С чего всё началось
В пресс-службе президента Белоруссии сообщили
, что оба лидера договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Ведомости07:27
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Путин позвонил Лукашенко впервые после задержания бойцов из России

БИЗНЕС Online06:48
RT на русском

Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян

RT на русском11:41
ТАСС

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными в Белоруссии россиянами

ТАСС07:21
Коммерсантъ

Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян

Коммерсантъ06:58
Интерфакс

Что произошло за день: пятница, 7 августа

Интерфакс13:48
РИА Новости

Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии

РИА Новости08:44
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко договорились наказать виновных

Комсомольская правда07:36

Ювентус — Лион 2:1 (2-й тайм)

Турин, Италия, 7 августа 2020, 23:32 — REGNUM Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый удар в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с французским «Лионом».
REGNUM16:32

На одного из адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

Дисциплинарное производство в отношении Евгения Смирнова, адвоката обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, возбудила адвокатская палата Ленинградской области, 7 августа сообщает Интерфакс.
ИА Красная Весна15:01

NYT: Помпео предупредил Лаврова из-за «сговора» с талибами

Как отмечает газета, это первый известный случай, когда администрация Белого дома на официальном уровне обратилась к России из-за сообщений о "выплатах талибам", о которых ранее со ссылкой на источники в спецслужбах писали американские СМИ.
News.ru16:06

Режиссер «Матрицы» подтвердила, что трилогия посвящена трансгендерам

Американский режиссер и сценарист Лилли Вачовски, создавшая вместе с сестрой Ланой "Матрицу", подтвердила теорию фанатов о том, что их трилогия посвящена трансгендерам и гендерной идентичности.
Piter.tv02:20
149

Команда «Формулы-1» оштрафована за копирование болида «Мерседеса»

Международная автомобильная федерация (FIA) оштрафовала команду "Рейсинг Пойнт" на €400 тысяч и сняла с нее 15 очков в Кубке конструкторов за копирование болида "Мерседеса", сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru05:46
2

На Xbox One временно стали бесплатными мультиплеер и ряд популярных игр

Корпорация Microsoft объявила о том, что в течение следующих четырёх дней игрокам на Xbox One мультиплеер будет доступен бесплатно — вы можете сыграть со своими друзьями в сетевые проекты, даже если никто из вас не владеет подпиской Xbox Live Gold.
3DNews11:49

Ученые выяснили, кого цвета может быть растительность на других планетах

Новая модель фотосинтеза вывела принцип эволюции, согласно которому растительность, существующая за счет солнечного света, не может быть никакого иного цвета, кроме как зеленого.
Актуальные Новостивчера в 12:39

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
REGNUM14:59
725