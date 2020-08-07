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РИА Новости
РИА Новости

Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону обсудили задержание российских граждан под Минском. Белорусские власти 29 июля сообщили о задержании 33 российских граждан. Их подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.В источнике
С чего всё началось
В пресс-службе президента Белоруссии сообщили
, что оба лидера договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Ведомости07:27
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RT на русском

Путин и Лукашенко обсудили задержание 33 россиян

RT на русском11:41
Интерфакс

Путин и Лукашенко по телефону обсудили задержание россиян

Интерфакс07:10
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко договорились наказать виновных

Комсомольская правда07:36
БИЗНЕС Online

Путин позвонил Лукашенко впервые после задержания бойцов из России

БИЗНЕС Online06:48
ТАСС

Лукашенко и Путин договорились найти виновных в ситуации с задержанием россиян

ТАСС07:37
BFM.ru

«Сейчас выборы — это главное». Путин и Лукашенко переговорили по телефону

BFM.ru08:51
РИА Новости

Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии

РИА Новости08:44

«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России

Форвард Федор Смолов остался на скамейке запасных московского "Локомотива" в матче за Суперкубок России по футболу против петербургского "Зенита", в нападении сыграет Эдер, сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Локомотив» и «Зенит» назвали стартовые составы на Суперкубок России
РИА Новости10:59

Доходы Кадырова за год увеличились на 140 млн рублей

У главы Чечни появился земельный участок площадью 28361 кв. м. Кроме того, в его собственности — земельный участок площадью 3668 кв. м и жилой дом площадью 2344,6 кв. м. Доход его супруги в 2019-м составил 2 456 321,31 рубля, годом ранее — 60 тыс. рублей.
RT на русском11:14
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Минпромторг позволит использовать старые детали при ремонте авто

Минпромторг России рассматривает запрет повторного использования ряда автокомпонентов только при внесении изменений в конструкцию транспортных средств, а возможность применять старые детали при ремонте машин будет сохранена, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости08:48
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Bentley планирует создать инновационный электрокар

Bentley ожидает, что новая силовая установка электрокара будет готова к использованию в серийном автомобиле к 2026 году, в том же году, когда, по заявлению автопроизводителя, будет представлена первая полностью электрическая модель Bentley.
32CARS.ru03:50
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Мещеряков подтвердил, что «Локомотив» рассматривал подписание Кокорина

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал заявление генерального директора клуба Василия Кикнадзе о том, почему клуб решил отказаться от идеи подписать Александра Кокорина.
RT на русском10:31