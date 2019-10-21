Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, они обсудили обстановку на северо-востоке Сирии, а также Украину, говорится на сайте Кремля. О переговорах также кратко сообщает Елисейский дворец.

Путин обсудил с Макроном Сирию и Украину

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