Политика
REGNUMПутин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ливии и Ирана
Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд актуальных международных вопросов. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия
Агент Ксении Пунтус рассказала о состоянии модели
Происшествия
К помощнику генпрокурора РФ нагрянули с обысками
Старший помощник генпрокурора РФ по особым поручениям Марина Гриднева пожаловалась на неправомерные обыски со стороны полиции и спецназа.
Происшествия
Литвинова рассказала о своем состоянии после ДТП
Актриса Рената Литвинова получила травмы в ДТП, которое произошло в Москве в ее день рождения.
Происшествия
СК назвал мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии
Следственный комитет РФ установил, что мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность.
Политика
Президент Абхазии Хаджимба ушёл в отставку
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение уйти в отставку.
Происшествия
Прожившего три недели на морозе мужчину спасли на Аляске
Происшествия
Жительница Тульской области пострадала при варке самогона
В городе Узловая Тульской области в квартире жилого дома произошёл взрыв во время приготовления женщиной самогона, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Технологии
Энтузиасты выпустили S.T.A.L.K.E.R. на Android
Фанаты портировали игру «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» на Android.
Армия и оружие
Сатановский иронично ответил на слова Турчинова о вине РФ в крушении Boeing
Политолог Евгений Сатановский прокомментировал слова украинского политика о причастности РФ к авиакатастрофе в Иране.
Происшествия
В США из-за бурь и торнадо погибли 11 человек
В США из-за бурь и торнадо погибли по меньшей мере 11 человек за последние два дня, сообщило AP со ссылкой на представителей местных властей.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о вызвавшем вспышку пневмонии в Китае вирусе
Коронавирус, который вызвал вспышку пневмонии в китайском городе Ухань в провинции Хубэй, пока не представляет смертельную опасность для людей.
Политика
Путин и Меркель встретились в Кремле
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретились сегодня, 11 января в Кремле.
Армия и оружие
В Киеве заявили, что Россия не имеет «надводного флота»
У России нет боеспособного "надводного флота", а Черноморский флот в целом находится в "крайне плачевном" состоянии, утверждает глава украинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк.
Политика
Нетаньяху обвинил Иран в «намеренной» лжи
Власти Ирана «намеренно» обманули весь мир, зная с самого начала о своей вине за сбитый украинский «Боинг 737», заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 12 декабря на заседании правительства.
Политика
Ирак захотел купить российские системы ПВО С-400
Власти Ирака рассматривают вопрос о покупке российских зенитных комплексов большой дальности С-400 "Триумф".
Футбол
«Реал» и «Атлетико» объявили стартовые составы
Происшествия
Отель загорелся в Тверской области
Фигурное катание
Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх
Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Общество
Герман Стерлигов увидел плюсы в подорожании черного хлеба
Предприниматель Герман Стерлигов прокомментировал прогнозы экспертов о возможном подорожании черного хлеба.
Кино
Комедия «Холоп» собрала в российском прокате 2 млрд рублей
Ранее при сборах в 1,9 млрд рублей "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Политика
США заявили о готовности к переговорам с Ираном
США не ожидают атак Ирана на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.
Футбол
Агуэро установил новый рекорд АПЛ
Спорт