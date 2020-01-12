Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд актуальных международных вопросов. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Ливии и Ирана

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