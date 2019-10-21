Политика

ИзвестияИзвестияПутин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 октября. Инициатором разговора стала французская сторона.
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Путин обсудил с Макроном ситуацию в Сирии и на Украине

РБКвчера в 17:51

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии

RT на русскомвчера в 16:30

Ушаков анонсировал телефонные переговоры Путина и Макрона

Life.ruвчера в 13:30

Макрон в разговоре с Путиным отметил важность продления режима прекращения огня в Сирии

ТАССвчера в 17:08

Макрон подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии

РИА Новостивчера в 16:55

Путин обсудит Украину и Сирию с Макроном

Российская газетавчера в 13:56

Путин обсудил с Макроном по телефону ситуацию в Сирии

Комсомольская правдавчера в 16:31
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Футбол

Член комитета по этике РФС осудил Слуцкого

Один из членов комитета Российского футбольного союза по этике Андрей Созин высказал свое мнение о словах главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого по поводу поведения руководства волгоградского "Ротора".
ProstoProSport 05:14
Здоровье

На 10% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Прикамье

По данным ведомства, на сегодняшний день заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией в Прикамье составляет 88,7 случая на 100 тысяч человек, в прошлом году этот показатель был на уровне 98,6 на 100 тысяч человек.
ВЕТТА 03:45
Происшествия

В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ

В Оренбургской области трое сотрудников Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и четверо представителей подрядной организации отравились в ходе проведения ремонтных работ и были госпитализированы.
RT на русском вчера в 17:34
Политика

Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри

Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.
Радио Комсомольская правда вчера в 09:22
Политика

Путин и Нетаньяху обсудили дело осужденной в России израильтянки

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник затронул тему задержанной в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево израильтянки Наамы Иссахар.
ТАСС вчера в 13:40
Армия и оружие

Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.
RT на русском 00:27
Общество

«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках

«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Телеканал 360° вчера в 08:44
Культура

Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»

Ведущий программы «Голос» Дмитрий Нагиев тут же узнал женщину и встал перед ней на колени.
OvideO.ru вчера в 21:12
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 18:12
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США к военным действиям против Турции

Известия вчера в 21:13
Наука

В РАН объяснили пользу для науки светящегося табака

МедиаПоток 20 октября в 11:31
Армия и оружие

Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии

Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.
Российская газета 05:11
Происшествия

В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели

В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
RT на русском 05:55
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Наука

Движение планет ограничило массу гравитона

Астрономы использовали известные параметры и траектории планет для поиска массы гравитона — гипотетической частицы-переносчика силы гравитации.
N+1 вчера в 11:18
Происшествия

На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди

Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.
REGNUM вчера в 22:24
Общество

В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов

Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации.
ТАСС 05:24
Музыка

На концерте группы «Руки вверх» в Сыктывкаре внезапно выступил Шура

Pro Город Сыктывкар вчера в 17:35
Общество

Зампред мурманской Общественной палаты извинилась за фото с икрой

РБК вчера в 19:58
Происшествия

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.
Газета.Ru 04:59
Общество

Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду

Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.
Газета.Ru 04:19
Общество

ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию

Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".
РИА Новости 20 октября в 05:43
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru вчера в 14:16
Общество

Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику

Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
ТАСС 00:01
Общество

Император Японии официально объявил о вступлении на престол

Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.
ТАСС 05:51
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили вчера в 03:30
Гаджеты

Galaxy S8 может получить Android 10

Компания Samsung объявила, что из моделей прошлых поколений обновление до Android 10 получат Galaxy S9 и Note9, что не стало сюрпризом.
Интермонитор.ру 19 октября в 20:56
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