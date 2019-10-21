Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 21 октября. Инициатором разговора стала французская сторона.

Путин по телефону обсудил с Макроном ситуацию в Сирии

Футбол Член комитета по этике РФС осудил Слуцкого Один из членов комитета Российского футбольного союза по этике Андрей Созин высказал свое мнение о словах главного тренера голландского "Витесса" Леонида Слуцкого по поводу поведения руководства волгоградского "Ротора".

Здоровье На 10% снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Прикамье По данным ведомства, на сегодняшний день заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией в Прикамье составляет 88,7 случая на 100 тысяч человек, в прошлом году этот показатель был на уровне 98,6 на 100 тысяч человек.

Происшествия В Оренбургской области семеро рабочих отравились в ходе ремонта на НПЗ В Оренбургской области трое сотрудников Орского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) и четверо представителей подрядной организации отравились в ходе проведения ремонтных работ и были госпитализированы.

Политика Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.

Экономика Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.

Шоу-бизнес Друзья Меган Маркл отговаривали ее от брака с принцем Гарри Одним из самых обсуждаемых фильмов в Британии со вчерашнего дня стала документальная лента о Меган Маркл и принце Гарри, которая вышла на канале ITV.

Политика Путин и Нетаньяху обсудили дело осужденной в России израильтянки Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в понедельник затронул тему задержанной в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево израильтянки Наамы Иссахар.

Армия и оружие Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории Постоянное представительство России в НАТО рекомендовало Североатлантическому альянсу закупить учебники по истории вместо зимнего обмундирования для проведения операций при низких температурах.

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Ведущий программы «Голос» Дмитрий Нагиев тут же узнал женщину и встал перед ней на колени.

Происшествия МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Армия и оружие Вертолеты ВКС сели на бывшей базе США в Сирии Вертолеты ВКС России приземлились на военном аэродроме Табка (Эс-Саура) в сирийской провинции Ракка.

Происшествия В Новосибирске нашли тело женщины на месте пожара на складе мебели В Новосибирске при разборе завалов после пожара на мебельном складе обнаружили тело женщины, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Экономика В России рекордно упал спрос на бензин Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».

Наука Движение планет ограничило массу гравитона Астрономы использовали известные параметры и траектории планет для поиска массы гравитона — гипотетической частицы-переносчика силы гравитации.

Происшествия На заводе в Свердловской области произошёл разлив жидкой меди Разлив жидкой меди произошёл вечером 21 октября на предприятии АО «Уралэлектромедь» в городе Верхняя Пышма.

Общество В России поставили на учет более 1,5 тыс. дронов Владельцы дронов почти за месяц поставили на учет более полутора тысяч беспилотников, следует из статистики Росавиации.

Происшествия Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве Согласно предварительной информации, преступление совершил наркозависимый мужчина. По поступившим сведения, он ранил еще четверых людей.

Общество Росстат назвал долю семей со средствами только на еду и одежду Доля российских семей, доходов которых хватает только на еду и одежду, в 2019 году увеличилась до 49,4%. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Росстата.

Общество ПФР сообщил о возможности досрочно выйти на пенсию Россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно при отсутствии возможности трудоустройства, пишет "Российская газета".

Политика Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.

Общество Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.

Общество Император Японии официально объявил о вступлении на престол Император Японии Нарухито официально объявил во вторник о своем вступлении на престол в соответствии с конституцией страны и законом об императорском доме.

Авто Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.