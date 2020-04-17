с чего всё началось

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 17 апреля. Также стороны обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского конфликта.

Общество Глеб Никитин ужесточил правила въезда в Нижегородскую область Согласно новому документу ужесточаются правила въезда для россиян из других регионов, также меняются условия работы некоторых категорий граждан, появились ограничения для охотников – в этих и других поправках разбираемся вместе с «Открытым Нижним». 9

Общество Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин. 1,5K

Экономика Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе. 716

Общество Ректор Московской духовной академии заразился коронавирусом Ректор Московской духовной академии (МДА) епископ Звенигородский Питирим (Творогов) заявил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Общество Собянин допустил ужесточение пропускного режима Столичные власти могут ужесточить пропускной режим, если увеличится количество нарушений со стороны жителей и предприятий, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1". 746

Транспорт В Петербурге могут ввести пропускной режим «Фонтанка» сообщает, что в Смольном обсуждают сценарий усиления контроля за горожанами. Речь идет о введении пропускного режима. 841

Общество В Кремле назвали недостаточно эффективными меры поддержки бизнеса Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле видят недостаточную эффективность принимаемых мер по поддержке бизнеса и работают над исправлением ситуации. 346

Общество Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком «Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс». 1,9K

Здоровье В Петербурге медики массово заразились коронавирусом За последние сутки в Петербурге резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Инфекция была подтверждена у 424 человек. 107

Авто Назван ТОП-7 ликвидных авто со вторички до 200 тысяч рублей Выбираем автомобиль не старше 2000 года и с пробегом не больше 150 тыс. км. Daewoo Matiz Седьмое место эксперты отдали этому скромному и юркому автомобилю.

Шоу-бизнес Галкин припомнил Собчак катафалк и свадебный танец Ведущая возмутилась публикациями коллег по шоу-бизнесу Звезда Первого канала Максим Галкин ответил экс-кандидату в президенты РФ Ксении Собчак в соцсети по поводу ее критики в адрес развлекательного контента российских знаменитостей в период карантина.

Общество В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти. 124

Авто Робот Aiways Carl показал автономную зарядку электрокара Китайская компания Aiways, выпускающая электромобили, запатентовала в Европе и Китае интеллектуального мобильного робота, заряжающего электрокары на стоянке, и собственно метод такой зарядки.

Музыка Little Big выступят на концерте «Евровидения» Российские музыканты Little Big выступят на онлайн-концерте «Евровидения», который будет называться Europe Shine A Light. 153

Здоровье Коронавирус на Украине: число погибших перевалило за сотню На Украине число погибших от коронавируса перевалило за сотню, продолжается рост числа заболевших.

Здоровье На Украине назвали главное условие отмены карантина по коронавирусу Официальные представители Министерства здравоохранения Украины выступили с заявлением, в котором назвали самое главное условие отмены карантина в стране, введенного из-за начала эпидемии коронавируса.