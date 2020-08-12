Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
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Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. "Затронута и текущая ситуация в Белоруссии", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули протесты, и распространение коронавируса, сообщается
на сайте Кремля.
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