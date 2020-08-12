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РИА Новости
РИА Новости

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. "Затронута и текущая ситуация в Белоруссии", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули протесты, и распространение коронавируса, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК11:48
Подробнее о событии
Известия

Путин и Макрон обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Известия11:13
РБК

Макрон позвонил Путину из-за ситуации в Белоруссии и пандемии COVID-19

РБК11:48
RT на русском

Макрон выразил серьёзную озабоченность ситуацией в Белоруссии

RT на русском12:14
Коммерсантъ

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, Ливане и на Украине

Коммерсантъ12:10
РИА Новости

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

РИА Новости10:42
ТАСС

Макрон в разговоре с Путиным заявил о важности сотрудничества в борьбе с пандемией

ТАСС12:16
Комсомольская правда

Путин и Макрон обсудили протесты в Белоруссии

Комсомольская правда11:11

Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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Глава МВД Белоруссии поручил силовикам не трогать журналистов

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев на фоне протестов поручил силовикам "журналистов не трогать", кроме случаев, где они становятся "между нарушителями и силами правопорядка", заявила в среду официальный представитель ведомства Ольга Чемоданова.
РИА Новости10:39
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ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

Банк России планирует попросить правительство и администрацию президента перенести до 1 января 2025 года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в том числе относятся банки.
РБК12:28
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Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36
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В храмах РПЦ помолились за погибших на подлодке «Курск» моряков

В военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке "Курск" в 2000 году, сообщил РИА Новости председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
РИА Новости11:16
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