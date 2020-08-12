Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе французской стороны. "Затронута и текущая ситуация в Белоруссии", - говорится в сообщении.