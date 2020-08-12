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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

США и Евросоюз назвали голосование несправедливым и подставили под вопрос его результат. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули протесты, и распространение коронавируса, сообщается
 на сайте Кремля.
РБК11:48
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Коммерсантъ

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, Ливане и на Украине

Коммерсантъ12:10
РИА Новости

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

РИА Новости10:42
RT на русском

Макрон выразил серьёзную озабоченность ситуацией в Белоруссии

RT на русском12:14
Известия

Путин и Макрон обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Известия11:13
РБК

Макрон позвонил Путину из-за ситуации в Белоруссии и пандемии COVID-19

РБК11:48
ТАСС

Макрон в разговоре с Путиным заявил о важности сотрудничества в борьбе с пандемией

ТАСС12:16
Комсомольская правда

Путин и Макрон обсудили протесты в Белоруссии

Комсомольская правда11:11

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
РИА Новости11:30

Электрический седан Lucid Air сможет проехать на одном заряде 830 км

По данным испытаний, Lucid Air имеет сертифицированный EPA электрический пробег в 832 км, что превышает 647-километровый пробег Model S на ошеломляющие 185 км. Таким образом, Lucid Aid официально является первым сертифицированным электромобилем с 830-километровым запасом хода после оценки FEV North America.
32CARS.ru04:07
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Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку

Париж, 12 августа 2020, 17:57 — REGNUM Французская газета Liberation поместила на свою обложку президента Российской Федерации Владимира Путина в образе британского спецагента Джеймса Бонда со шприцом в руке, намекающем на первую в мире вакцину против коронавируса SARS-CoV-2.
REGNUM10:57
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