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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

США и Евросоюз назвали голосование несправедливым и подставили под вопрос его результат. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули протесты, и распространение коронавируса, сообщается
 на сайте Кремля.
РБКвчера в 11:48
Подробнее о событии
RT на русском

Путин провёл телефонный разговор с Алиевым

RT на русскомвчера в 16:46
Комсомольская правда

Путин и Макрон обсудили протесты в Белоруссии

Комсомольская правдавчера в 11:11
РБК

Макрон позвонил Путину из-за ситуации в Белоруссии и пандемии COVID-19

РБКвчера в 11:48
Известия

Путин и Макрон обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19

Известиявчера в 11:13
РИА Новости

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

РИА Новостивчера в 10:42
ТАСС

Макрон в разговоре с Путиным заявил о важности сотрудничества в борьбе с пандемией

ТАССвчера в 12:16
Коммерсантъ

Путин и Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, Ливане и на Украине

Коммерсантъвчера в 12:10

Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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Ведущие белорусских гостелеканалов подают заявления об увольнении

Минск, 12 августа 2020, 21:47 — REGNUM Известные ведущие белорусских государственных телеканалов начали подавать заявления об увольнении на фоне силового подавления акций протеста в Минске и других городах страны.
REGNUMвчера в 14:47
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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Ведущий военной программы в Белоруссии уволился на фоне протестов

Ведущий военной программы «Арсенал» на государственном канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении с занимаемой должности на фоне протестов, вызванных в стране после проведения президентских выборов.
РБК17:10
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