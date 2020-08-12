Политика
Газета.RuПутин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии
США и Евросоюз назвали голосование несправедливым и подставили под вопрос его результат. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.
Читать в источнике
Оценить193
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули протесты, и распространение коронавируса, сообщается на сайте Кремля.РБК11:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7380 источников, обновлено в 19:03, Ашберн
Происшествия
Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах
Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ru 16:25
Политика
Вице-премьер Трутнев сдал положительный тест на коронавирус
Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на новый коронавирус, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу аппарата Трутнева.
Ведомости 15:26
Футбол
«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева
ИА Красная Весна 11:31
Общество
ОМОН и внутренние войска покинули улицы Минска
Минск, 12 августа 2020, 08:11 — REGNUM В Белоруссии части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска, сообщает «Sputnik Беларусь».
REGNUM 01:11
Хоккей
«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в первом матче серии плей-офф НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ.
РИА Новости 18:41
Политика
Владимир Путин сообщил, что зарегистрирована вакцина от коронавируса
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством сообщил, что в стране зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса.
Горобзор.ру вчера в 05:31
Политика
В Белоруссии уволились несколько ведущих госканала
Несколько белорусских журналистов уволились на фоне кризиса в стране.
Коммерсантъ 18:15
Культура
Стали известны имена наставников нового сезона проекта "Голос 60+"
Российская газета 12:23
Политика
Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти в отставку
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в интервью «Радио Свобода» призвала президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти в отставку.
Lenta.ru 17:48
Шоу-бизнес
Лоза прокомментировал инсульт у Ефремова у здания суда
11 августа СМИ облетели кадры того, как Михаил Ефремов не может передвигаться без посторонней помощи, и под руки был доставлен в здание суда, в котором проходит слушание по его делу.
Bimru.ru 12:31
Политика
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
В Белоруссию прилетел спецборт Воздушно-космических сил (ВКС) России, следует из данных сервиса отслеживания воздушных судов FlightRadar.
Газета.Ru 11:33
Футбол
В Беларуси задержан футболист БАТЭ
Нападающий БАТЭ Антон Сарока задержан правоохранительными органами, сообщает By.tribuna.com.
Чемпионат 16:14
Общество
IT-компании пригрозили Лукашенко уходом из Белоруссии
Сотрудники IT-компаний потребовали прекратить применять насилие в отношении мирных жителей, освободить политзаключенных и задержанных, а также провести новые прозрачные выборы президента Белоруссии.
Компания 16:49
Происшествия
В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова
В Минске ОМОН задержал двух изготовителей коктейля Молотова. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram.
Lenta.ru 17:49
Футбол
«Пари Сен-Жермен» вырвал победу у «Аталанты» в четвертьфинале ЛЧ
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу над итальянской "Аталантой" в матче 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов и стал первым полуфиналистом турнира.
РИА Новости 17:01
Политика
Трамп: главной проблемой на выборах станут демократы, а не Россия
Действующий президент США Дональд Трамп считает, что главная проблема предстоящих выборов главы государства будет связана не с внешним вмешательством, а с действиями Демократической партии страны.
Газета.Ru 18:42
Происшествия
Валентина Легкоступова находится в коме с отеком мозга
По информации «СтарХита», Легкоступова оказалась в больнице с отёком мозга.
Bimru.ru вчера в 03:07
Экономика
ВВП Великобритании во II квартале сократился на 21,7%
Во II квартале 2020 года экономика Великобритании снизилась на 21,7% в годовом выражении и на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом.
Саминвестор 08:22
Политика
Литва призвала Лукашенко провести новые президентские выборы
Власти Литвы, Латвии и Польши полагают, что наилучшим выходом из политического кризиса в Белоруссии могло бы стать проведение повторных президентских выборов.
Octagon.Media 10:51
Здоровье
Вслед за Ялтой Феодосия ужесточает меры борьбы с коронавирусом
Вслед за другими курортными городами в Феодосии усиливают меры борьбы с коронавирусом.
Krym.News 04:22
Общество
Игрока B8 Esports задержала милиция во время протестов в Белоруссии
Игрок состава B8 Esports Олег «Lasthero-» Демидович был задержан милицией Белоруссии.
Bookmaker-ratings.ru 06:41
Шоу-бизнес
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Российская актриса Наталья Рудова официально подтвердила слухи о своей беременности. Об этом она рассказала в социальных сетях.
NewInform 10:28
Происшествия
Женщина смешала два моющих средства во время уборки и умерла
В Великобритании у 34-летней женщины случился смертельный приступ астмы после того, как она смешала два моющих средства во время уборки.
РИА Новости 16:42
Спорт
В Epic Games Store бесплатно раздадут Total War Saga: Troy. Но только с 13 по 14 августа
Cyber.sports.ru 15:37
Общество
Путин поручил разобраться с высокими ценами на Камчатке
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил проанализировать работу монополистов из-за слишком высоких цен в регионе, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:46
Авто
ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крыше
С начала текущего года необходимо получить разрешение от ГИБДД, чтобы установить багажники на крыше автомобилей.
ToDay News Ufa 14:04
Происшествия
Режим ЧС ввели в поселке в Приморском крае
Известия 10:25