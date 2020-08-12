Политика

Газета.RuГазета.RuПутин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

США и Евросоюз назвали голосование несправедливым и подставили под вопрос его результат. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили ситуацию в Белоруссии, где после выборов президента вспыхнули протесты, и распространение коронавируса, сообщается
 на сайте Кремля.
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