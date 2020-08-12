с чего всё началось

США и Евросоюз назвали голосование несправедливым и подставили под вопрос его результат. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном в среду, 12 августа, обсудил текущую ситуацию в Белоруссии, передает пресс-служба Кремля.

Путин обсудил с Макроном ситуацию в Белоруссии

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