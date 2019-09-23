Экономика
Вести.RuПутин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы. Глава государства поручил премьер-министру сосредоточиться на снятии бюрократических барьеров при принятии решений о финансировании национальных проектов.
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Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Шоу-бизнес
Врачи признали опухоль Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru 11:43
Здоровье
Названа простая еда, от которой зависит продолжительность жизни
В рамках новой работы зарубежные исследователи изучили рацион долгожителей из разных стран и пришли к выводу, что в рационе должны присутствовать, прежде всего, продукты, которые богаты антиоксидантами.
Российская газета вчера в 08:30
Экономика
Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.
RT на русском 03:40
Экономика
Чем дольше живем - тем дальше пенсия: В Молдове возраст выхода на заслуженный отдых увеличен
Согласно законодательству, с 1 июля 2017 года предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста и увеличение трудового стажа, необходимого для получения пенсий.
КП - Молдова вчера в 18:00
Политика
Британия, Франция и Германия обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ
Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном коммюнике возложили на Иран ответственность за нападение на саудовские нефтяные объекты.
РИА Новости 16:45
Путешествия
РБК: три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково
Проект введения седьмой степени "свободы воздуха" ("открытого неба") в международном аэропорту Пулково поддержал вице-премьер РФ Максим Акимов.
ТАСС 14:02
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ 05:47
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Политика
Трамп анонсировал первые совместные военные учения США с Индией
В ноябре пройдут первые общие военные учения США и Индии, заявил американский президент Дональд Трамп во время совместного с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выступления в Хьюстоне, пишет РБК со ссылкой на издание India Today.
Росбалт вчера в 18:59
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет россиян
С предложением создать в России единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций выступили Министерство финансов и Центробанк.
Страна Советов on-line 21 сентября в 09:05
Гаджеты
Xiaomi показала возможности 108 Мп камеры смартфона Mi MIX Alpha
В компании Xiaomi дают понять насколько эффективно использование высокого разрешения камеры, впрочем, все это еще работает, в том числе и за счет программного обеспечения.
Astera 15:09
Авто
BMW начинает переход на 48-вольтовые гибриды
Mercedes и Audi еще несколько лет назад начали выпуск так называемых мягких гибридов MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) со стартер-генераторами, которые работают от 48-вольтовой электросети.
Авторевю 08:39
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист
Вести.Ru 15:58
Шоу-бизнес
Игорь Николаев романтично поздравил жену с годовщиной свадьбы
Игорь трогательно поздравил супругу с праздником, опубликовав совместное фото с возлюбленной.
Летидор 08:27
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
Piter.tv 07:42
Политика
Пушков оценил призыв Трампа к ЕС взять на содержание Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посетит США, где примет участие в работе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Газета.Ru 02:28
Армия и оружие
В Чечне открыли памятник «Защитникам России»
Это Кавказ 10:56
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Экономика
Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста»
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.
RT на русском 07:17
Гаджеты
Xiaomi опубликовала исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi опубликовала код ядра своего смартфон Redmi Note 8, который был представлен пару недель назад.
UfaTime.ru вчера в 03:32
Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Новый скандал возник в столице Италии, куда королевская семья отправилась для того, чтобы поздравить с бракосочетанием давнюю подругу Маркл - дизайнера Мишу Нону и её возлюбленного Майкла Хесса.
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе
Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
Газета.Ru 05:47
Киберспорт
DkPhobos: «Я не имел в виду, что игра была подставная»
Ранее Имбач пояснил свои действия в игре против United ссорой в команде. DKPhobos обвинил участника Reshuffle Madness в сливе матча.
Cyber.sports.ru 15:56
Экономика
Эксперты предрекают досрочный уход канцлеру ФРГ Ангеле Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, покинет свой пост досрочно, говорят эксперты.
Газета.Ru 15:30
Политика
Встреча Зеленского с Трампом: «Донбасс президенту США не интересен»
Президент Украины Владимир Зеленский летит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где впервые встретится с лидером США Дональдом Трампом.
Московский Комсомолец 11:22