Экономика

Вести.RuВести.RuПутин обсудил с Медведевым бюджет

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы. Глава государства поручил премьер-министру сосредоточиться на снятии бюрократических барьеров при принятии решений о финансировании национальных проектов.
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Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы

Российская газета09:15

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

РБК08:00

Путин и Медведев обсудили бюджет России на 2020-2022 годы

Московский Комсомолец06:17

Медведев доложил Путину, что бюджет на три года будет профицитным

Life.ru06:51

Путин обсудил с Медведевым бюджет

Вести.Ru06:38

Медведев заявил, что бюджет на ближайшие три года будет профицитным

ТАСС06:18

Путин посоветовал Медведеву сосредоточиться на разбюрокрачивании принятия решений

Коммерсантъ07:39
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Посольство России в Республике Кипр подтверждает информацию о гибели россиянина на побережье Протараса.
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Роскомнадзор подготовил поправки в законопроект о зеркальном ответе на пристрастное отношение за рубежом к российским СМИ после решения британского регулятора по СМИ Ofcom по RT.
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