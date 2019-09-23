Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин указал Медведеву на неритмичное расходование бюджета

Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с премьер-министром Дмитрием Медведевым вопроса расходования бюджета указал на неритмичность трат.
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