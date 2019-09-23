Политика
Московский КомсомолецПутин указал Медведеву на неритмичное расходование бюджета
Президент Владимир Путин в ходе обсуждения с премьер-министром Дмитрием Медведевым вопроса расходования бюджета указал на неритмичность трат.
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Путин поручил Медведеву заняться «разбюрокрачиванием» при финансировании проектов
Комсомольская правда06:48
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Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском 17:42
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Гаджеты
Опубликованы результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 3500X
Процессор AMD Ryzen 5 3500X прошел первый тест на производительность. Результаты проверки опубликованы в Сети.
Территория новостей вчера в 09:01
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Политика
Джонсон обвинил Иран в атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обвинил Исламскую Республику Иран в нападениях на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии.
Газета.Ru 04:25
Космос
НАСА разрабатывает новый телескоп для защиты от астероидов
AstroNews.ru 17:17
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Представители ведомства отмечают, что после устонавления географических границ между Россией и Украиной в 2003 году, морская линия так установлена и не была.
Газета.Ru 12:17
Экономика
Эксперты предрекают досрочный уход канцлеру ФРГ Ангеле Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, покинет свой пост досрочно, говорят эксперты.
Газета.Ru 15:30
Политика
Трамп не увидел угрозы в заявлениях демократов об импичменте
Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится импичмента и не обращает внимания на соответствующие угрозы, поступающие от некоторых представителей Демократической партии.
Известия 13:50
Политика
Смоленкова объявили в розыск как пропавшего без вести
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют информатором американских спецслужб, объявили в розыск как без вести пропавшего.
Известия 07:22
Культура
Соловьев рассказал об эмоциональных съемках своей телепрограммы
Российский телеведущий Владимир Соловьев рассказал об эмоциональных съемках передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым", где гости программы довели журналиста своим "либеральным бредом".
Народные новости 18:24
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Армия и оружие
Наблюдательный полет над РФ выполнят военные США, Румынии и Украины
Российские специалисты в период с 23 по 27 сентября выполнят наблюдательный полет над Словенией, а румынские, американские и украинские военные в это же время пролетят над Россией.
Экономика сегодня вчера в 20:12
Культура
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Интернет
Глава Роскомнадзора намерен «подорвать пиратский корабль» Telegram
Глава Роскомнадзора Александр Жаров намерен «подорвать пиратский корабль» мессенджера Telegram.
UfaTime.ru 15:40
Экономика
В Приамурье планируют вернуть региональную доплату к пенсиям
Бюджет Приамурья сохранит социальную направленность — на реализацию мероприятий государственных программ, входящих в социальный блок, запланировано 54% расходов областного бюджета или 33,3 миллиарда рублей.
ИА Порт Амур 05:38
Здоровье
Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать
Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец 14:39
Происшествия
Таинственно исчезнувшего петербургского ресторатора нашли убитым
В доме мужчину расстреляли, а тело вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. В ходе расследования тело ресторатора было обнаружено.
Российская газета 14:24
Игры
Парижский суд обязал Valve разрешить перепродажу игр в Steam во Франции
Владельца Steam обязали разрешить перепродажу видеоигр на платформе.
3DNews вчера в 03:35
Происшествия
Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ
В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».
Известия вчера в 22:35
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Интернет
Названы самые распространенные и небезопасные пароли
Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.
Территория новостей вчера в 03:21
Экономика
В коммуналку россиян предложили включить новый платеж
По оценке Всероссийского союза страховщиков, минимальная сумма платежа составит 150 рублей в месяц с квартиры.
Амур.инфо 20 сентября в 22:27
Здоровье
Ученые назвали продлевающие жизнь простые продукты
Lenta.ru вчера в 13:03