Экономика
Парламентская газетаПутин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы
Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Коммерсантъ вчера в 22:27
Спорт
WADA изучает 47 дел россиян на основе данных московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает расследование 47 случаев нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами, выявленных на основании данных из базы московской лаборатории.
RT на русском 07:33
Политика
ГБР открыло дело против экс-спикера Рады из-за беспорядков в Одессе
Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.
RT на русском 05:28
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Происшествия
Тягач столкнулся с самолетом в Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево столкнулся тягач с контейнерными телегами с самолетом казахстанской авиакомпании Air Astana.
Газета.Ru 13:31
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер засмеяли на «Эмми»
Гости 71-й церемонии вручения премии "Эмми" высмеяли Ким Кардашьян-Уэст и Кендалл Дженнер за то, что они назвали себя "реальными людьми, которые остаются сами собой" в шоу "Жизнь семейства Кардашьян".
Газета.Ru 10:10
Происшествия
Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском 13:09
Политика
Раскол в расколе: бывший митрополит ПЦУ обвинил Епифания во лжи
В публичной лжи обвинил предстоятеля Православной Церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания бывший митрополит ПЦУ Иоасаф 22 сентября в своей публикации в сообществе «За Українську Церкву» в социальной сети Facebook.
Красная весна вчера в 10:24
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
РБК 21 сентября в 14:18
Политика
На Украине призвали к переговорам по морской границе с Россией
Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило инициировать переговоры с Россией по установлению морской границы между двумя странами.
RT на русском 13:33
Армия и оружие
В России приступили к разработкам истребителей шестого поколения
В России приступили к созданию шестого поколения истребителей.
Газета.Ru 05:05
Шоу-бизнес
В сети сообщили, что опухоль Заворотнюк оказалась неоперабельной
В сети появилась информация, что опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк оказалась неоперабельной.
Газета.Ru 12:05
Политика
Украинская делегация подтвердила отказ от участия в работе ПАСЕ
О намерении делегации Верховной рады отказаться от участия в осенней сессии ПАСЕ ранее уже сообщал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яремко.
Российская газета 12:56
Транспорт
Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России
В России разработали и утвердили новые требования при перевозке детей автобусами.
Известия 10:49
Армия и оружие
Украинские военные заявили о десяти обстрелах в Донбассе
Украинские военные заявили о десяти обстрелах их позиций в Донбассе, один человек получил ранение.
RT на русском вчера в 13:24
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова оригинально поздравила дочь с днем рождения
Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
Wday.ru 12:05
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости 07:25
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
Редакция Ura.ru сообщила, что в Екатеринбурге пропал журналист издания Александр Поздеев.
РИА Новости 12:08
Экономика
В России создадут «единый фонд» для сбора средств страхования от ЧС
За счет средств граждан в России планируют создать «единый фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса.
Mirmol.ru 04:48
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Политика
Россия ратифицировала Парижское соглашение по климату
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, сообщает агентство "Прайм".
Газета.Ru 08:27
Кино
Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова
Ксения Собчак сыграет в новом сериале своего новоиспеченного супруга - режиссера Константина Богомолова.
Уралинформбюро 08:44
Единоборства
Главный бой на UFC Fight Night 159 остановили из-за тычка в глаз
Бой между мексиканцем Яиром Родригесом и американцем Джереми Стивенсом возглавил шоу UFC Fight Night 159 в Мехико.
Спорт-Экспресс 21 сентября в 23:26
Футбол
Роналду не примет участие в церемонии вручения наград ФИФА
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает Football Italia.
Газета.Ru 14:29
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих
В 2020 году российские власти начнут сокращать число госслужащих. Об этом заявила замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
Известия 08:27
Энергетика
На восстановление НПЗ Саудовской Аравии потребуются месяцы
Восстановление добычи нефти в прежнем объеме возможно уже в ближайший месяц, но для полноценного ремонта в настоящий момент в Саудовской Аравии отсутствуют все необходимые детали.
REGNUM вчера в 21:36