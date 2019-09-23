Экономика
Парламентская газетаПутин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы
Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 20:50, Вашингтон
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 сентября
На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:00
Здоровье
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги
В областном онкологическом диспансере отменены платные услуги.
Сахалин.Инфо 20:01
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Кино
Вышел трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
Трейлер нового фильма Федора Бондарчука «Вторжение» вышел 23 сентября на YouTube-канале SonyPictureRu.
REGNUM 08:53
Космос
Что-то убивает галактики в самых экстремальных областях Вселенной
Путем картирования звездообразующего газа в галактиках, которые являются примерами дымящегося орудия гашения, вызванного окружающей средой, VERTICO продвинет наше текущее понимание того, как галактики развиваются в самых плотных областях Вселенной, пишет ScienceAlert.
Капитал страны 21 сентября в 05:17
Культура
«Врезал так, что все завибрировало»: Соловьев разбушевался в прямом эфире
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости 18:22
Здоровье
Названы группы лекарств, которые нельзя смешивать
Множеству людей часто прописывают одновременно несколько групп препаратов.
Московский Комсомолец 14:39
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Политика
В США заявили о стремлении к всеобъемлющим переговорам с Ираном
Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил на выступлении в неправительственной организации "Азиатское общество" в Нью-Йорке, что Соединённые Штаты готовы вести диалог, в который должны быть включены такие темы, как ядерная и ракетная программа и борьба с терроризмом, сообщает Reuters.
Life.ru 17:59
Происшествия
В Екатеринбурге пропал журналист Ura.ru
РИА Новости 12:08
Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 21 сентября в 02:25
Спорт
Колобков заявил о начале разбирательств несовпадений баз WADA и РУСАДА
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что специалисты Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будут совместными усилиями выяснять, в чем заключается несоответствие баз данных организаций.
iReactor 06:51
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган высказался о свадебном танце Ксении Собчак
Эммануил Виторган в беседе с журналистами высказался о свадебном танце бывшей невестки.
OAnews 02:21
Здоровье
Южная Корея подтверждает новый случай африканской чумы свиней
MedikForum.ru 19:26
Единоборства
Российская сборная по боксу заняла второе место на чемпионате мира
Аргументы и Факты 21 сентября в 14:28
Политика
В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.
РИА Новости 09:14
Политика
Генсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил в понедельник, 23 сентября, о создании Конституционного комитета по Сирии.
Известия 10:26
Политика
Шведская школьница выступила на саммите ООН по изменению климата
Шведская школьница Грета Тунберг выступила с гневной речью на специальном саммите ООН по проблемам изменения климата.
ФедералПресс 20:44
Единоборства
Даниэль Кормье хочет драться со Стипе Миочичем на UFC 245 в Лас-Вегасе
Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весе, Даниэль Кормье, подтвердил информацию о том, что свой следующий бой он проведет против Стипе Миочича, причем дал понять, что рассчитывает завершить принципиальную трилогию до конца года.
FightTime.ru 16:41
Шоу-бизнес
Тимати выступил на 13-летии «золотой девочки» Тони Худяковой
Тоня пригласила на праздник своих близких друзей, а на сцене выступил Тимати. Тоня Худякова — яркая представительница золотой молодежи.
Woman.ru вчера в 08:54
Экономика
Пункт пропуска у моста Благовещенск-Хэйхэ построят к 2022 году за 1,6 млрд рублей
"Осуществить в 2019-2022 годах бюджетные инвестиции за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в проектирование и строительство автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Кани-Курган", - говорится в документе.
Интерфакс 06:40
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своем намерении отправиться в Россию в самое ближайшее время.
REGNUM 19:22
Общество
Росстат назвал средний возраст невест в России
Сегодня женщины все чаще выходят замуж в возрасте 25-34 лет, хотя несколько лет назад в брак наиболее часто вступали девушки в промежутке от 18 до 24 лет.
Российская газета 03:25
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости 04:13