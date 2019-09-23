Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы

Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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