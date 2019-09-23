Экономика
Парламентская газетаПутин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы
Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Армия и оружие
Трамп анонсировал первые совместные военные учения США с Индией
В ноябре пройдут первые общие военные учения США и Индии, заявил американский президент Дональд Трамп во время совместного с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выступления в Хьюстоне, пишет РБК со ссылкой на издание India Today.
Росбалт вчера в 18:59
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признался в совершении кибератак
Экстрадированный в США из Грузии гражданин России Андрей Тюрин признал вину в совершении кибератак в период с 2012 по 2015 год.
Газета.Ru 19:45
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском 17:42
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Спорт
В Московском марафоне приняли участие более 30 тысяч человек
30 тысяч участников из 85 стран: как пройдет седьмой Московский марафон В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 08:36
Общество
Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 сентября
На этой неделе не рекомендуется проводить крупные денежные операции.
Голос правды (ст. Полтавская) вчера в 00:00
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Экономика
Белоруссия возьмет кредит у Китая и расплатится с Россией
Кредитная история Ежегодные платежи в пользу Российской Федерации с учетом обслуживания кредитов составляют сумму, близкую к миллиарду долларов США, признаются в минфине Белоруссии.
Газета.Ru 01:39
Хоккей
ЦСКА нанес второе поражение СКА в сезоне
Фонтанка.Ру 15:33
Политика
Шведская школьница выступила на саммите ООН по изменению климата
Шведская школьница Грета Тунберг выступила с гневной речью на специальном саммите ООН по проблемам изменения климата.
ФедералПресс 20:44
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о размещении бронетехники ВСУ на линии соприкосновения
Офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Народная милиция самопровозглашенной республики выявила бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.
Московский Комсомолец 21 сентября в 13:27
Политика
Трамп прокомментировал скандал вокруг его разговора с Зеленским
Глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Трамп не давил на Зеленского, сам президент США тоже заявил, что история сфабрикована.
РИА Новости 11:13
Происшествия
Две ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены дипмиссии
Две ракеты упали в "зеленой зоне" Багдада, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения, передает в ночь на вторник телеканал Sky News Arabia.
РИА Новости 17:36
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Политика
Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат
Федеральное бюро расследований (ФБР) США арестовало американского солдата, который обвиняется в том, что планировал теракты в Соединенных Штатах, распространял в интернете информацию об изготовлении бомб и собирался уехать на Украину, чтобы воевать против батальона «Азов».
Lenta.ru 14:00
Космос
NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема
Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
Актуальные Новости 03:21
Происшествия
11 полицейских наказаны по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе
В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
Газета.Ru 08:47
Транспорт
В ближайшие дни проезд в автобусах Владивостока подорожает на 5 рублей
В автобусах проезд подорожает на пять рублей, в трамвае и троллейбусе - на четыре рубля, на фуникулере - сразу на шесть.
КП - Владивосток 05:42
Политика
Глава британских лейбористов опроверг слухи о своей отставке
Ранее газета Sunday Times сообщила об отставке ближайшего помощника политика Эндрю Фишера по причине неприятия Джереми Корбина в качестве политика.
Коммерсантъ вчера в 16:35
Общество
Посольство России напомнило строки Маршака к банкротству Thomas Cook
Посольство России в Великобритании напомнило строки сатирической поэмы «Мистер Твистер» Самуила Маршака в связи с банкротством старейшей в мире туристической компании Thomas Cook.
RT на русском 09:30
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Шоу-бизнес
Опухоль Заворотнюк назвали неоперабельной
Информацию о неоперабельной опухоли распространяют различные СМИ.
Gazeta.SPb 15:34
Политика
Трамп отказался от посредников в переговорах с Ираном
США не нужны посредники в переговорах с Ираном, заявил американский лидер Дональд Трамп журналистам во время встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
РБК 20:23
Политика
Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
RT на русском 16:53