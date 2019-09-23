Экономика

Парламентская газетаПарламентская газетаПутин обсудил с Медведевым бюджет России на 2020-2022 годы

Бюджет на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов будет профицитным, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Эхономика: Спартакиада

Эхо Москвы11:52

Путин и Медведев обсудили бюджет России на 2020-2022 годы

Московский Комсомолец06:17

Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета

РБК08:00

Медведев доложил Путину, что бюджет на три года будет профицитным

Life.ru06:51

Медведев заявил, что бюджет на ближайшие три года будет профицитным

ТАСС06:18

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020-2022 годы

Российская газета09:15

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020–2022 годы

News.ru05:53
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В ноябре пройдут первые общие военные учения США и Индии, заявил американский президент Дональд Трамп во время совместного с премьер-министром Индии Нарендрой Моди выступления в Хьюстоне, пишет РБК со ссылкой на издание India Today.
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Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
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30 тысяч участников из 85 стран: как пройдет седьмой Московский марафон В 2018 году Московский марафон стал квалификационным забегом перед чемпионатом мира по марафону в возрастных группах.
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Что ждет жителей Красноармейского района с 23 по 29 сентября

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IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
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ЦСКА нанес второе поражение СКА в сезоне

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Офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что Народная милиция самопровозглашенной республики выявила бронетехнику ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе.
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Арестован собравшийся воевать на Украине американский солдат

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NASA: Венера 700 млн лет назад могла быть обитаема

Эксперты не исключают существование на планете 700 млн лет назад жидкой воды.
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В Анапе в общей сложности 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки.
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Политолог оценил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT обсуждение президентами США и Польши Дональдом Трампом и Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта «Северный поток — 2».
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