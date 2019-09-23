Экономика
News.ruПутин обсудил с Медведевым бюджет на 2020–2022 годы
Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе беседы политики обсудили параметры бюджета на 2020–2022 годы. Глава кабмина сообщил российскому лидеру, что правительство закончило работу по согласованию бюджетного пакета.
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Общество
Меган Маркл пришла на свадьбу в черном полупрозрачном платье
Дни24 21 сентября в 08:49
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Общество
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:09
Происшествия
Двое российских военных ранены в Таджикистане
"Два военнослужащих подразделения 201-й российской военной базы, расквартированного в городе Бохтар - административном центре Хатлонской области, находясь вне части - в самом городе по личным делам, подверглись нападению психически больного жителя Бохтара, который нанес им несколько ножевых ранений", - рассказал представитель ведомства.
Газета.Ru 21 сентября в 13:20
Происшествия
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках
В прошлом году Тюрин был арестован в Грузии и экстрадирован в США, сообщает Bloomberg.
Российская газета 21:40
Происшествия
Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение
Российская газета 22:06
Авто
Дебютировала новая версия российского родстера «Крым»
Силовой агрегат остался прежним, но «Крым» получил доработанную подвеску и новое сцепление.
SpeedMe 03:49
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета 20:39
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Общество
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости 08:23
Спорт
IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.
РБК 11:56
Политика
На Украине хотят провести переговоры с Россией по морской границе
Украинское госучреждение "Госгидрография" предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 22:01
Кино
Вышел тизер нового фильма Быкова «Сторож»
В сети появился тизер фильма Юрия Быкова «Сторож». Проморолик опубликован на YouTube-канале «КиноПоиск HD» в понедельник, 23 сентября.
Lenta.ru 09:41
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Политика
Соловьев раскричался из-за «либерального бреда» о России
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за «либерального бреда» об истории России.
Lenta.ru 21:33
Общество
Эксперт: Дания выдаст разрешение на строительство «Северного потока-2»
По мнению эксперта, повлияет на ускоренную выдачу разрешения на строительство «Северного потока-2», так как Дания начнет компенсировать нехватку топлива поставками из Германии.
RuNews24.ru 12:15
Хоккей
Открытие барнаульской «Титов-Арены» переносится
Как сообщила пресс-служба ХК «Динамо-Алтай», открытие обновлённого дворца спорта после глубокой реконструкции переносится по техническим причинам.
Алтайская правда 11:30
Технологии
Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу
"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".
РИА Новости 19:34
Шоу-бизнес
Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной
Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.
Телепрограмма 09:22
Футбол
Врач рассказал о спортивном состоянии Кокорина и Мамаева после тюрьмы
Lenta.ru вчера в 12:33
Шоу-бизнес
54-летняя Моника Беллуччи в прозрачной блузке вызвала споры в Сети
Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи появилась на Неделе моды в Милане в новом образе.
News.ru 08:32
Кино
Анджелина Джоли стала блондинкой в фильме «Вечные»
Первые кадры со съемок блокбастера от студии Marvel «Вечные» появились в Сети. На них заметна актриса Анджелина Джоли в роли Тены.
Мойка78 вчера в 09:17
Политика
Зеленский убрал ответственных по делам крымских татар
Президент Украины Владимир Зеленский ликвидировал институт уполномоченного по делам крымско-татарского народа и снял с соответствующей должности действующего омбудсмена и депутата Верховной рады Мустафу Джемилева.
Obzor.io 06:49
Общество
Британских первоклассников научат трогать гениталии
Учеников начальных школ в британском графстве Уорикшир научат трогать и «стимулировать» собственные гениталии.
Lenta.ru вчера в 04:43
Спорт
На объект ЧМ-2020 по бенди в Иркутске выделено более 2 млрд рублей
Министерству спорта России из резервного фонда правительства РФ будет выделено 2 миллиарда 153 миллиона 200 тысяч рублей для предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Иркутской области, соответствующий документ за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:32