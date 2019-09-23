Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе беседы политики обсудили параметры бюджета на 2020–2022 годы. Глава кабмина сообщил российскому лидеру, что правительство закончило работу по согласованию бюджетного пакета.

Путин обсудил с Медведевым бюджет на 2020–2022 годы

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