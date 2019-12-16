Политика

RT на русскомRT на русскомПутин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
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Как отмечается
 в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.
RT на русском08:08

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Путин и Меркель обсудили вопросы реализации «Северного потока-2»

РБК08:12

Путин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»

Коммерсантъ09:29

Путин и Меркель обсудили по телефону итоги «нормандского» саммита

Известия08:36

Макрона и Меркель похвалили за понимание «красных линий» Украины

Lenta.ru11:38

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

RT на русском08:08

Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»

РИА Новости09:44

Путин в разговоре с Меркель отметил важность не допустить обострения в Ливии

ТАСС07:58
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Авто

Opel вернулся на российский рынок

РИА Новости 04:28
Общество

Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг

В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
РИА Новости 09:00
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Общество

Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала

Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
RT на русском 11:24
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей

Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Live24 14 декабря в 01:18
Происшествия

В офисе «Т-Платформы» в Москве проходят обыски

Следователи проводят обыски и изымают документы в офисе «Т-Платформы» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 11:30
Технологии

Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне

В Интернете уже публиковались концептуальные рендеры игровой консоли Sony PlayStation 5 в нескольких вариантах.
3DNews вчера в 01:18
Политика

В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии

Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Аргументы недели 01:50
Происшествия

Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 06:12
Общество

На Колыме в январе ждут сильные морозы

В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
REGNUM 01:45
Общество

В Москве представили макет нового плацкартного вагона

Макет нового концепта плацкартного вагона в натуральную величину впервые представили широкой публике.
RT на русском 10:35
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Культура

Онлайн‑кинотеатр Premier удалил пятый эпизод сериала «Эпидемия»

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Шоу-бизнес

Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь

Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
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Хоккей

Нападающий Галузин перешел в «Ак Барс»

"Ак Барс" подписал контракт с нападающим Владимиром Галузиным. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.
Реальное время 10:16
Экономика

Какие изменения ждут тульский бизнес в 2020 году

По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, в 2020 году бизнесменов ждет несколько важных изменений.
Тульская пресса 09:03
Единоборства

Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245

Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Sport24.ru 14 декабря в 22:50
Шоу-бизнес

Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях

Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
VSE42.RU 04:01
Общество

Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора

Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
РИА Новости 02:27
Политика

Верховный суд Украины разрешил УПЦ МП сохранить свое название

Zuma\TASS Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название.
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Общество

Роскачество проверило органические продукты

Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 00:43
Биатлон

Подчуфарова: ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении

РИА Новости вчера в 11:55
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Голливудская ассоциация кинокритиков назвала имя главного режиссера десятилетия.
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Под Казанью задержали противников строительства МСЗ

TatCenter 05:04
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Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
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Шестилетнего ребенка нашли на трассе в Краснодарском крае

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Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»

Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
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Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Газета.Ru 09:00
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
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Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России

С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».
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