с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

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