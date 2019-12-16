Политика
RT на русскомПутин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.RT на русском08:08
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Авто
Opel вернулся на российский рынок
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Минтруд предложил сократить сроки выдачи маткапитала
Минтруд предложил сократить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала и сроки выдачи средств из него.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тыс. рублей
Если налоговая инспекция уличит их в этом, то может наказать штрафом до 120 тыс. рублей за мошенничество.
Происшествия
В офисе «Т-Платформы» в Москве проходят обыски
Следователи проводят обыски и изымают документы в офисе «Т-Платформы» в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Технологии
Консоль PlayStation 5 предстала на рендерах в новом дизайне
В Интернете уже публиковались концептуальные рендеры игровой консоли Sony PlayStation 5 в нескольких вариантах.
Политика
В бундестаге поднят вопрос о ситуации с русским языком в Германии
Депутаты подчеркивают, что в Германии в настоящий момент проживают около 6 миллионов русскоязычных людей, но русский язык в качестве школьного предмета не получает от министерств культуры федеральных земель достаточного внимания и поддержки.
Происшествия
Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье
В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Общество
На Колыме в январе ждут сильные морозы
В соответствии с прогнозом, на Колыме в начале 2020 года ожидается температура ниже нормы. Возможны значительные ветра и морозы.
Общество
В Москве представили макет нового плацкартного вагона
Макет нового концепта плацкартного вагона в натуральную величину впервые представили широкой публике.
Политика
Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко
Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Шоу-бизнес
Бывший муж Даны Борисовой забрал у нее дочь
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой пришел к ней домой в сопровождении полиции и забрал дочь. Об этом Борисова сообщила в Instagram.
Хоккей
Нападающий Галузин перешел в «Ак Барс»
"Ак Барс" подписал контракт с нападающим Владимиром Галузиным. Об этом сообщает официальный сайт казанской команды.
Экономика
Какие изменения ждут тульский бизнес в 2020 году
По словам председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслава Романова, в 2020 году бизнесменов ждет несколько важных изменений.
Единоборства
Петр Ян нокаутировал Юрайю Фэйбера на турнире UFC 245
Стоит отметить, что Ян выиграл все 6 боев в UFC. Фэйбер потерпел 11 поражение в 46 поединках.
Шоу-бизнес
Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях
Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
Общество
Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора
Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.
Политика
Верховный суд Украины разрешил УПЦ МП сохранить свое название
Zuma\TASS Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Биатлон
Подчуфарова: ни разу не пожалела о переходе в сборную Словении
Кино
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала имя главного режиссера десятилетия.
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Кино
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты»
Актер Анатолий Васильев возвращается в сериал «Сваты». Всенародный любимец Анатолич появится в седьмом сезоне, сообщает портал today.ua.
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз
Технологии
Мессенджеры стали самыми популярными приложениями десятилетия в России
С точки зрения расходов самым популярным приложением в России стало «ВКонтакте», а в топ-3 вошли «Одноклассники» и «Читай!» — сервис от книжного интернет-магазина «Литрес».