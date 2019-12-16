с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

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Технологии Apple предлагает сэкономить на доступе к играм Новая годовая подписка на Apple Arcade стоит 1990 рублей и 49,99 доллара. Таким образом, сэкономить можно 398 рублей и 9,89 доллара.