Политика
RT на русскомПутин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.RT на русском08:08
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Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Гаджеты
Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке
Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
Происшествия
В Казани горит склад мебельной фабрики
В Казани горит склад мебельной фабрики.
Здоровье
Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков
В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Армия и оружие
КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ
Общество
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
Происшествия
Неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине
Могила нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине оказалась вскрыта, передают 16 декабря BBC News. При этом останки Гейдриха не тронули.
Политика
Киев намерен запустить поезда в Донбасс
Ранее Ura.ru со ссылкой на Пристайко сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода международного контингента миротворцев.
Фигурное катание
Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»
В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Общество
СБУ инсценировала избиение депутата Верховной рады
Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала нападение на депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Михаила Ананченко.
Экономика
Акции Boeing падают из-за прекращения производства 737 Max
Акции компании Boeing падают после сообщения о прекращении производства лайнера 737 Max, 16 декабря передает агентство Reuters.
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова
Тренер «Рубина» Роман Шаронов ушел со своего поста, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Футбол
«Локомотив» включился в борьбу за игрока «Спортинга»
В интересах опытного игрока задней лини заинтересован московский "Локомотив".
Авто
KIA зарегистрировала новый фирменный логотип
Компания KIA в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) зарегистрировала новую фирменную эмблему в двух цветовых схемах, которая в перспективе может появиться на будущих моделях бренда.
Политика
В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран
Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
Происшествия
Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия
Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Кино
Съемки боевика Mortal Kombat завершены
Съемки экранизации культовой игры завершены.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva
Для альянса, который является совладельцем АВТОВАЗа, покупка бренда Niva позволит расширить границы для оптимизации модельного ряда.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Футбол
Валерий Газзаев назвал главную проблему российского футбола
Газзаев отметил, что в действиях российских команд в заключительных матчах сквозили обреченность и неуверенность, как будто они испытывали определенный комплекс перед соперниками, и коллективный провал стал закономерным итогом.
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.
Политика
Глава Минэкономики Украины опроверг информацию о своей отставке
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию, что написал заявление об отставке.
Происшествия
Мужчина открыл стрельбу в московском метро
В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Кино
Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»
Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Общество
ПФР пообещал двойные пенсии для пенсионеров
В свою очередь руководитель ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет осуществлено уже в 20-х числах декабря.
Музыка
Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем
Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Общество
Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Политика
Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР
Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
Технологии
Apple предлагает сэкономить на доступе к играм
Новая годовая подписка на Apple Arcade стоит 1990 рублей и 49,99 доллара. Таким образом, сэкономить можно 398 рублей и 9,89 доллара.
Шоу-бизнес
Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой
Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».