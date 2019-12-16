Политика

RT на русскомRT на русскомПутин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
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Как отмечается
 в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.
RT на русском08:08

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Путин обсудил с Меркель вопрос транзита газа через Украину

Газета.Ru15:03

Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»

РИА Новости09:44

Путин и Меркель обсудили по телефону итоги «нормандского» саммита

Известия08:36

Путин и Меркель обсудили вопросы реализации «Северного потока-2»

РБК08:12

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

RT на русском08:08

Путин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»

Коммерсантъ09:29

Путин в разговоре с Меркель отметил важность не допустить обострения в Ливии

ТАСС07:58
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:52, Ашберн
Экономика

Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность

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Вьетнамские умные телевизоры скоро появятся на российском рынке

Вьетнамская компания Vsmart представила для российского рынка линейку так называемых, "умных" телевизоров.
МонаВиста 12:56
Происшествия

В Казани горит склад мебельной фабрики

В Казани горит склад мебельной фабрики.
Вести.Ru 16:18
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
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Армия и оружие

КНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

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Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Происшествия

Неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине

Могила нациста Рейнхарда Гейдриха в Берлине оказалась вскрыта, передают 16 декабря BBC News. При этом останки Гейдриха не тронули.
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Политика

Киев намерен запустить поезда в Донбасс

Ранее Ura.ru со ссылкой на Пристайко сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею ввода международного контингента миротворцев.
Утро.ru 03:57
Фигурное катание

Алина Загитова и Татьяна Навка посетили шоу «Вечерний Ургант»

В понедельник гостьями популярного шоу "Вечерний Ургант" стали олимпийские чемпионки по фигурному катанию Алина Загитова и Татьяна Навка.
Российская газета 13:02
Общество

СБУ инсценировала избиение депутата Верховной рады

Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала нападение на депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Михаила Ананченко.
Известия 15:49
Экономика

Акции Boeing падают из-за прекращения производства 737 Max

Акции компании Boeing падают после сообщения о прекращении производства лайнера 737 Max, 16 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 09:45
Футбол

«Рубин» объявил об отставке Романа Шаронова

Тренер «Рубина» Роман Шаронов ушел со своего поста, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
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Футбол

«Локомотив» включился в борьбу за игрока «Спортинга»

В интересах опытного игрока задней лини заинтересован московский "Локомотив".
Sport.ru 16:59
Авто

KIA зарегистрировала новый фирменный логотип

Компания KIA в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) зарегистрировала новую фирменную эмблему в двух цветовых схемах, которая в перспективе может появиться на будущих моделях бренда.
Inc-news.ru вчера в 23:30
Политика

В Совфеде оценили место России в рейтинге самых могущественных стран

Вхождение РФ в тройку самых могущественных стран мира в рейтинге американского журнала вполне естественно, без нашей страны невозможно решить ни один вопрос в современном мире, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
РИА Новости 02:28
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ 17:43
Кино

Съемки боевика Mortal Kombat завершены

Съемки экранизации культовой игры завершены.
ToDay News Ufa вчера в 07:15
Авто

Renault-Nissan оптимизирует модельный ряд в России за счет Niva

Для альянса, который является совладельцем АВТОВАЗа, покупка бренда Niva позволит расширить границы для оптимизации модельного ряда.
RuNews24.ru 01:03
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
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Футбол

Валерий Газзаев назвал главную проблему российского футбола

Газзаев отметил, что в действиях российских команд в заключительных матчах сквозили обреченность и неуверенность, как будто они испытывали определенный комплекс перед соперниками, и коллективный провал стал закономерным итогом.
РЕН ТВ 15:03
Общество

Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде

Представители немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали фотографию Греты Тунберг, свидетельствующей о том, что в поезде ей не хватило места.
Российская газета 14:41
Политика

Глава Минэкономики Украины опроверг информацию о своей отставке

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию, что написал заявление об отставке.
РИА Новости 12:55
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Кино

Актер Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Отмечается, что Васильев сыграет в седьмом сезоне популярного сериала. Актер покинул проект после четвертого сезона.
Вечерняя Москва 05:31
Общество

ПФР пообещал двойные пенсии для пенсионеров

В свою очередь руководитель ПФР Антон Дроздов пообещал, что авансирование пенсий будет осуществлено уже в 20-х числах декабря.
Primpress.ru вчера в 05:45
Музыка

Мазаев назвал первый концерт Носкова после инсульта жалким зрелищем

Жалким зрелищем назвал концерт Николая Носкова от 9 декабря Сергей Мазаев. Свое мнение музыкант высказал в передаче «Ты не поверишь!».
Пятый канал вчера в 20:36
Общество

Путин подписал закон об отмене банковского роуминга в России

Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке.
Ведомости 10:47
Политика

Россия и КНР внесли в СБ ООН резолюцию о смягчении санкций против КНДР

Россия и Китай представили проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывающий смягчить санкции против КНДР с целью улучшить гуманитарную ситуацию в стране.
RT на русском 16:40
Технологии

Apple предлагает сэкономить на доступе к играм

Новая годовая подписка на Apple Arcade стоит 1990 рублей и 49,99 доллара. Таким образом, сэкономить можно 398 рублей и 9,89 доллара.
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Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
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