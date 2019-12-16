Политика
RT на русскомПутин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину
Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.
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с чего всё началось
Как отмечается в сообщении пресс-службы Кремля, были затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли.RT на русском08:08
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Общество
Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx
Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Общество
Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
Армия и оружие
Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые
Советские ученые во главе с академиком Мстиславом Келдышем считали, что американский многоразовый пилотируемый корабль Space Shuttle мог использоваться в качестве космического бомбардировщика для сброса ядерной бомбы на Москву, а его гражданское применение было лишь прикрытием военных задач, следует из отчета Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.
Футбол
Слуцкий может возглавить казанский «Рубин»
Космос
SpaceX сделает спутники Starlink менее заметными для астрономов
Общество
Железнодорожники прокомментировали фото Греты Тунберг в поезде
Общество
В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
Армия и оружие
В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
В Интернете опубликовали видео воздушной учебной дуэли двух российских МиГ-31БМ.
Политика
Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Происшествия
Стрельба в московском метро попала на видео
Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
Футбол
Агент Зозули прокомментировал инцидент с оскорблениями фанатов
Политика
Премьер Финляндии ответила на критику главы МВД Эстонии
Премьер-министр Финляндии Санна Марин гордится тем, что в ее стране даже продавец может стать главой правительства.
Политика
Журналистам телеканала «Звезда» на три года запретили въезд на Украину
Журналистам российского телеканала «Звезда», которые посетили Украину 12 декабря, на три года запретили въезд в страну.
Музыка
Эмин и Алексей Чумаков сняли экстремальный клип в Москве
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд разрешил Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) сохранить свое название неизменным, пишет «Главком» со ссылкой на управляющего делами церкви митрополита Антония.
Футбол
Фанаты киевского «Динамо» адресовали руководству клуба матерный баннер
Болельщики киевского «Динамо» выступили с коротким обращением к руководству клуба во время выездного матча с «Десной».
Общество
Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты «Тройка»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой «Тройка» обнаружили, что на счет проездного зачислено более 20 тысяч рублей.
Футбол
Первый гол Паредеса за «ПСЖ» переписали на Неймара
Экономика
Индексы Уолл-стрит приближаются к новым рекордам из-за сделки с Китаем
Основные индексы Уолл-стрит находятся вблизи рекордных максимумов в ходе первой сессии после заключения «предварительного» торгового соглашения между США и Китаем, 16 декабря передает агентство Reuters.
Авто
Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов
Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.
Политика
«Нафтогаз» опроверг договоренность с «Газпромом» по транзиту
"Нафтогаз" опроверг информацию о заключении предварительного соглашения с "Газпромом" на транзит российского газа через ГТС Украины.
Происшествия
Соучастника убийства Михаила Круга обвиняют в истязании сокамерников
Соучастник убийства Михаила Круга, киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев обвиняется в том, что вместе с двумя заключёнными убил одного человека и истязал ещё шестерых человек в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывает пожизненное заключение.
Авто
Компания Nissan обновила электрокар Leaf
Японская компания Nissan выпустила новую версию электрокара Leaf.
Футбол
«Оренбург» и «Ростов» интересуются хавбеком «Химок» Полярусом
Как стало известно «Чемпионату», «Оренбург» и «Ростов» проявляют интерес к украинскому полузащитнику «Химок» Артёму Полярусу.
Авто
Автомобили Opel вернулись на российский рынок
Происшествия
В доме под Петербургом обнаружили арсенал оружия, сообщил источник
Сотрудники силовых структур обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.