с чего всё началось

Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во время беседы стороны затронули в том числе сотрудничество по газу в контексте «Северного потока — 2» и транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Путин обсудил с Меркель перспективы транзита газа через Украину

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Общество Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.

Армия и оружие Shuttle мог сбросить ядерную бомбу на Москву, считали советские ученые Советские ученые во главе с академиком Мстиславом Келдышем считали, что американский многоразовый пилотируемый корабль Space Shuttle мог использоваться в качестве космического бомбардировщика для сброса ядерной бомбы на Москву, а его гражданское применение было лишь прикрытием военных задач, следует из отчета Института прикладной математики Академии наук СССР 1976 года.

Общество В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады «С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.

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Музыка Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.

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Авто Обновленный Kia Rio впервые замечен во время тестов Фотошпионам удалось запечатлеть рестайлинговую Kia Rio в камуфляже. Напомним, что четвертое поколение Kia Rio было представлено в 2017 году.

Происшествия Соучастника убийства Михаила Круга обвиняют в истязании сокамерников Соучастник убийства Михаила Круга, киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев обвиняется в том, что вместе с двумя заключёнными убил одного человека и истязал ещё шестерых человек в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывает пожизненное заключение.